Расскажите про последние перемоги ?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:50
Расскажите про последние перемоги ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:55
zzzzzz Разница такая же, как между тобой и нормальным человеком, типа Кинга или Первого. Вроде оба прямоходящие и с корочкой и с паспортом "UA" - а один из них "овно", а другой - человек с большой буквы.
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В перегородках. В говномонолите они из легкой пены, в нормальном из тяжелого кирпича достаточной толщины. Это лишний вес, лишние затраты.
Перекрытия как раз в говномнолите около 20 см, что вполне достаточно. В панельках не больше. В говономолитах люди жалуются, в основном, на шум сбоку. Еще внешние стены. Если везде газоблок, то нет инерционности. Летом быстро прогревается, зимой быстро остывает.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:56
Гомнолит тоньше, потому что проектируют его под наполнение пеноблоком, нагрузка сильно меньше. В итоге получаем ужасную шумку боковую от соседей (пеноблок в этом плане сильно хуже полнотелого красного). И вертикальную (монолит то тоньше)
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:57
Говорят Мураева изнасиловали. Дожжжужжжался...
Додано: Пон 07 січ, 2019 18:58
Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:07
А чего нормальные в бан все время улетают ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:14
Потому что, гнид много вокруг
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:18
А вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль что есть правила поведения которые нужно соблюдать ? Или крыть матом , оскорблять других для вас нормальная форма общения ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:18
Так за правду гутарят,правда институтов они не кончали,а жизнь она такая,праведникам тяжко,у них своя дорога тернистая причём,им трудно с ботанами подбирать слова,когда речь вааапче об очевидном идёт,а модер он жёссский,после пятого откровенного матюка или прямых угроз применить биту из багажника, даже сутки через раз может выписать,вот такой он мир Фейлиса)))
Так что по голосовалке,разобрались,что надо взять 5 комплексов,массовых по предложению,что бы выборка была репрезентативная,цену берём января 19-го года и сравним с январём 20-го, за однуху в 40 метров(или 45),двуху в 60-70,теперь надо задать две категории,жлобремонт хотя бы минимальный и голый монолит,кто прошурстит бараку и окончательно устаканит перечень в выборе жк и цен на пациентов голосовалки???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
|