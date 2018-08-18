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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3213321432153216>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:50

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.

Приехало в Украину необразованное.
Но продолжает нас тут учить чему-то и "советник" Гриценко по фейсбуку.

Расскажите про последние перемоги ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:55

zzzzzz Разница такая же, как между тобой и нормальным человеком, типа Кинга или Первого. Вроде оба прямоходящие и с корочкой и с паспортом "UA" - а один из них "овно", а другой - человек с большой буквы. :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Объясните с инженерной точки зрения в чем разница между говономонолитом и монолитно-каркасным домом ?

В перегородках. В говномонолите они из легкой пены, в нормальном из тяжелого кирпича достаточной толщины. Это лишний вес, лишние затраты.
Перекрытия как раз в говномнолите около 20 см, что вполне достаточно. В панельках не больше. В говономолитах люди жалуются, в основном, на шум сбоку. Еще внешние стены. Если везде газоблок, то нет инерционности. Летом быстро прогревается, зимой быстро остывает.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:56

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Это, так называемый, говномонолит. В нормальном монолитно-каркасном доме шумоизоляция лучше, чем в кирпичном или панельном. К сожалению у нас говномонолиты составляют почти 100% рынка.

Объясните с инженерной точки зрения в чем разница между говономонолитом и монолитно-каркасным домом ?

Гомнолит тоньше, потому что проектируют его под наполнение пеноблоком, нагрузка сильно меньше. В итоге получаем ужасную шумку боковую от соседей (пеноблок в этом плане сильно хуже полнотелого красного). И вертикальную (монолит то тоньше)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:57

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.

Приехало в Украину необразованное.
Но продолжает нас тут учить чему-то и "советник" Гриценко по фейсбуку.

Расскажите про последние перемоги ?

Говорят Мураева изнасиловали. Дожжжужжжался... :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:58

  pesikot написав:
  Vlad442 написав:Выборы и приближающийся мировой кризис. Только зеленый кеш, разбросанный по ячейкам на всех членов семьи. Ни депозитов, ни новых покупок недвижимости. Существующее не продаю, кроме котлована, который и брался под перепродажу (и не факт, что достроится).

Шо, опять кризис приближается ?

Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:07

  барабашов написав:zzzzzz Разница такая же, как между тобой и нормальным человеком, типа Кинга или Первого. Вроде оба прямоходящие и с корочкой и с паспортом "UA" - а один из них "овно", а другой - человек с большой буквы. :mrgreen:

А чего нормальные в бан все время улетают ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:14

  zzzzzz написав:
  барабашов написав:zzzzzz Разница такая же, как между тобой и нормальным человеком, типа Кинга или Первого. Вроде оба прямоходящие и с корочкой и с паспортом "UA" - а один из них "овно", а другой - человек с большой буквы. :mrgreen:

А чего нормальные в бан все время улетают ? :mrgreen:

Потому что, гнид много вокруг
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:18

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А чего нормальные в бан все время улетают ? :mrgreen:

Потому что, гнид много вокруг


А вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль что есть правила поведения которые нужно соблюдать ? Или крыть матом , оскорблять других для вас нормальная форма общения ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:18

  zzzzzz написав:
  барабашов написав:zzzzzz Разница такая же, как между тобой и нормальным человеком, типа Кинга или Первого. Вроде оба прямоходящие и с корочкой и с паспортом "UA" - а один из них "овно", а другой - человек с большой буквы. :mrgreen:

А чего нормальные в бан все время улетают ? :mrgreen:

Так за правду гутарят,правда институтов они не кончали,а жизнь она такая,праведникам тяжко,у них своя дорога тернистая причём,им трудно с ботанами подбирать слова,когда речь вааапче об очевидном идёт,а модер он жёссский,после пятого откровенного матюка или прямых угроз применить биту из багажника, даже сутки через раз может выписать,вот такой он мир Фейлиса)))

Так что по голосовалке,разобрались,что надо взять 5 комплексов,массовых по предложению,что бы выборка была репрезентативная,цену берём января 19-го года и сравним с январём 20-го, за однуху в 40 метров(или 45),двуху в 60-70,теперь надо задать две категории,жлобремонт хотя бы минимальный и голый монолит,кто прошурстит бараку и окончательно устаканит перечень в выборе жк и цен на пациентов голосовалки???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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