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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3213321432153216

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:27

В фейсбуке пишут что в Арт Холле открылись игральные салоны Космолот, извините фото нет.

Ждем когда игорка доберется до Новопечерских липок, давно пора уже ))

Макса наверно шок хватит )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:38

  zzzzzz написав:о
А вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль что есть правила поведения которые нужно соблюдать ? Или крыть матом , оскорблять других для вас нормальная форма общения ?

а вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль, что писать надо правильно.
Что шеколад - это неправильно.
Тем более, не стоит поддерживать тех, кто с трудом грамотно пишет, но зато мнение имеет.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:45

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:о
А вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль что есть правила поведения которые нужно соблюдать ? Или крыть матом , оскорблять других для вас нормальная форма общения ?

а вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль, что писать надо правильно.
Что шеколад - это неправильно.
Тем более, не стоит поддерживать тех, кто с трудом грамотно пишет, но зато мнение имеет.


Вы наверно меня не понимаете, прочитайте еще раз правила форума желательно вдумчиво и по слогам.
Кстати к вам это тоже относится. Если вы не желаете соблюдать правила, вас же тут никто не держит, правильно ? Можете свои мысли высказать в любом месте но не здесь.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
Живите своим умом!
zzzzzz
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