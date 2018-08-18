В фейсбуке пишут что в Арт Холле открылись игральные салоны Космолот, извините фото нет.
Ждем когда игорка доберется до Новопечерских липок, давно пора уже ))
Макса наверно шок хватит )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:27
В фейсбуке пишут что в Арт Холле открылись игральные салоны Космолот, извините фото нет.
Ждем когда игорка доберется до Новопечерских липок, давно пора уже ))
Макса наверно шок хватит )
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:38
а вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль, что писать надо правильно.
Что шеколад - это неправильно.
Тем более, не стоит поддерживать тех, кто с трудом грамотно пишет, но зато мнение имеет.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:45
Вы наверно меня не понимаете, прочитайте еще раз правила форума желательно вдумчиво и по слогам.
Кстати к вам это тоже относится. Если вы не желаете соблюдать правила, вас же тут никто не держит, правильно ? Можете свои мысли высказать в любом месте но не здесь.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
Живите своим умом!
|