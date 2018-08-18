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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 18:58

  pesikot написав:
  Vlad442 написав:Выборы и приближающийся мировой кризис. Только зеленый кеш, разбросанный по ячейкам на всех членов семьи. Ни депозитов, ни новых покупок недвижимости. Существующее не продаю, кроме котлована, который и брался под перепродажу (и не факт, что достроится).

Шо, опять кризис приближается ?

Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:07

  барабашов написав:zzzzzz Разница такая же, как между тобой и нормальным человеком, типа Кинга или Первого. Вроде оба прямоходящие и с корочкой и с паспортом "UA" - а один из них "овно", а другой - человек с большой буквы. :mrgreen:

А чего нормальные в бан все время улетают ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:14

  zzzzzz написав:
  барабашов написав:zzzzzz Разница такая же, как между тобой и нормальным человеком, типа Кинга или Первого. Вроде оба прямоходящие и с корочкой и с паспортом "UA" - а один из них "овно", а другой - человек с большой буквы. :mrgreen:

А чего нормальные в бан все время улетают ? :mrgreen:

Потому что, гнид много вокруг
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:18

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А чего нормальные в бан все время улетают ? :mrgreen:

Потому что, гнид много вокруг


А вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль что есть правила поведения которые нужно соблюдать ? Или крыть матом , оскорблять других для вас нормальная форма общения ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:18

  zzzzzz написав:
  барабашов написав:zzzzzz Разница такая же, как между тобой и нормальным человеком, типа Кинга или Первого. Вроде оба прямоходящие и с корочкой и с паспортом "UA" - а один из них "овно", а другой - человек с большой буквы. :mrgreen:

А чего нормальные в бан все время улетают ? :mrgreen:

Так за правду гутарят,правда институтов они не кончали,а жизнь она такая,праведникам тяжко,у них своя дорога тернистая причём,им трудно с ботанами подбирать слова,когда речь вааапче об очевидном идёт,а модер он жёссский,после пятого откровенного матюка или прямых угроз применить биту из багажника, даже сутки через раз может выписать,вот такой он мир Фейлиса)))

Так что по голосовалке,разобрались,что надо взять 5 комплексов,массовых по предложению,что бы выборка была репрезентативная,цену берём января 19-го года и сравним с январём 20-го, за однуху в 40 метров(или 45),двуху в 60-70,теперь надо задать две категории,жлобремонт хотя бы минимальный и голый монолит,кто прошурстит бараку и окончательно устаканит перечень в выборе жк и цен на пациентов голосовалки???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:27

В фейсбуке пишут что в Арт Холле открылись игральные салоны Космолот, извините фото нет.

Ждем когда игорка доберется до Новопечерских липок, давно пора уже ))

Макса наверно шок хватит )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:38

  zzzzzz написав:о
А вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль что есть правила поведения которые нужно соблюдать ? Или крыть матом , оскорблять других для вас нормальная форма общения ?

а вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль, что писать надо правильно.
Что шеколад - это неправильно.
Тем более, не стоит поддерживать тех, кто с трудом грамотно пишет, но зато мнение имеет.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:45

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:о
А вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль что есть правила поведения которые нужно соблюдать ? Или крыть матом , оскорблять других для вас нормальная форма общения ?

а вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль, что писать надо правильно.
Что шеколад - это неправильно.
Тем более, не стоит поддерживать тех, кто с трудом грамотно пишет, но зато мнение имеет.


Вы наверно меня не понимаете, прочитайте еще раз правила форума желательно вдумчиво и по слогам.
Кстати к вам это тоже относится. Если вы не желаете соблюдать правила, вас же тут никто не держит, правильно ? Можете свои мысли высказать в любом месте но не здесь.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А чего нормальные в бан все время улетают ?

Потому что они очень специфические личности, с очень специфическим поведением, которых никто не любит.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 19:57

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:А чего нормальные в бан все время улетают ?

Потому что они очень специфические личности, с очень специфическим поведением, которых никто не любит.


В правилах есть отличный пункт.

3. У форумі заборонені:

3.1. На форумі заборонені будь які прояви міжнаціональної ворожнечі, висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат), у тому числі - з заміною літер різноманітними значками або цілих співзвучних слів. Якщо ваші думки неможливо висловити без лексики - швидше за все, ці думки взагалі не варто висловлювати.
Живите своим умом!
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