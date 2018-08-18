pesikot написав:
Шо, опять кризис приближается ?
Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 18:58
Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:07
А чего нормальные в бан все время улетают ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:14
Потому что, гнид много вокруг
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:18
А вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль что есть правила поведения которые нужно соблюдать ? Или крыть матом , оскорблять других для вас нормальная форма общения ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:18
Так за правду гутарят,правда институтов они не кончали,а жизнь она такая,праведникам тяжко,у них своя дорога тернистая причём,им трудно с ботанами подбирать слова,когда речь вааапче об очевидном идёт,а модер он жёссский,после пятого откровенного матюка или прямых угроз применить биту из багажника, даже сутки через раз может выписать,вот такой он мир Фейлиса)))
Так что по голосовалке,разобрались,что надо взять 5 комплексов,массовых по предложению,что бы выборка была репрезентативная,цену берём января 19-го года и сравним с январём 20-го, за однуху в 40 метров(или 45),двуху в 60-70,теперь надо задать две категории,жлобремонт хотя бы минимальный и голый монолит,кто прошурстит бараку и окончательно устаканит перечень в выборе жк и цен на пациентов голосовалки???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:27
В фейсбуке пишут что в Арт Холле открылись игральные салоны Космолот, извините фото нет.
Ждем когда игорка доберется до Новопечерских липок, давно пора уже ))
Макса наверно шок хватит )
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:38
а вам не приходила в голову такая парадоксальная мысль, что писать надо правильно.
Что шеколад - это неправильно.
Тем более, не стоит поддерживать тех, кто с трудом грамотно пишет, но зато мнение имеет.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:45
Вы наверно меня не понимаете, прочитайте еще раз правила форума желательно вдумчиво и по слогам.
Кстати к вам это тоже относится. Если вы не желаете соблюдать правила, вас же тут никто не держит, правильно ? Можете свои мысли высказать в любом месте но не здесь.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
Живите своим умом!
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Потому что они очень специфические личности, с очень специфическим поведением, которых никто не любит.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Пон 07 січ, 2019 19:57
В правилах есть отличный пункт.
Живите своим умом!
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