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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:01
kingkongovets написав: vladimir07 написав:
airmax78 написав:
Я прикалывался, я не переношу ПОХ. И я уверен, что это можно остановить.
Дома, бюджетные. С 1927 года не нашлось ни одной вильнолюдини остеклить балкончики, вынести фасадную стену, кондер несчастный повесить:
Это те самые дома в центре Вены с ценниками от 600к евро (цитирование фото не делаю) ?
Если бы такое в Киев перенести, то вы бы шлачком считали.
Вы цены на сайте для австрийцев смотрите, каком, тож хочу посмотреть ?
кстати куда делось постоянное камлание на мопы?)
Модные МОПы здесь стоят столько, что писать о них не вижу смысла. И вопрос сейчас не в мопах, а в том, что вот есть люди, у которых в эксплуатации даже скромные дома неплохо выглядят после 100 лет эксплуатации. А на 1500 км восточнее есть другие люди, которые за 2-3 года угандошивают даже новые дома.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 07 січ, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:05
Vlad442 написав: pesikot написав: Vlad442 написав:
Выборы и приближающийся мировой кризис. Только зеленый кеш, разбросанный по ячейкам на всех членов семьи. Ни депозитов, ни новых покупок недвижимости. Существующее не продаю, кроме котлована, который и брался под перепродажу (и не факт, что достроится).
Шо, опять кризис приближается ?
Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать.
Ячейка в укрбанке - это всегда плохая идея. Гарантий ноль
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:19
Serg-ik написав: Хомякоид написав:
Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.
Надо было покупать шОколадные конфеты, от 220 грн за кг и дороже. шЕколадные, действительно, гадость
Купил по скидке за 5 евро кг. в дейчланде.
То что ел в Украине ни в какое сравнение не падает.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:24
pesikot написав: Хомякоид написав:
Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.
Приехало в Украину необразованное.
Но продолжает нас тут учить чему-то и "советник" Гриценко по фейсбуку.
О, чудо вылезло которому нужно на курсы немецкого языка. Учило бы лучше немецкий, а то так и будешь за каждую переведенную фразу платить.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:27
trololo написав:
Гомнолит тоньше, потому что проектируют его под наполнение пеноблоком, нагрузка сильно меньше. В итоге получаем ужасную шумку боковую от соседей (пеноблок в этом плане сильно хуже полнотелого красного). И вертикальную (монолит то тоньше)
Еще газоблок в качестве межквартирных стен используется для монолитов эконом-класса.
В ЖК Новодарницкий так.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:31
Хомякоид написав: Serg-ik написав: Хомякоид написав:
Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.
Надо было покупать шОколадные конфеты, от 220 грн за кг и дороже. шЕколадные, действительно, гадость
Купил по скидке за 5 евро кг. в дейчланде.
То что ел в Украине ни в какое сравнение не падает.
Шо там с Чабынами? Доскы уже пидготовыв? Описля полпуда маргаринового деликатеса с родины фюрера ничего не склеилось и к унитазу намертво не прилипло?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:35
airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 20:37
Хомякоид написав: Serg-ik написав:
Надо было покупать шОколадные конфеты, от 220 грн за кг и дороже. шЕколадные, действительно, гадость
Купил по скидке за 5 евро кг. в дейчланде.
То что ел в Украине ни в какое сравнение не падает.
значит уровень цен на сырье, налогов в цене и жлобства торговли и производителей превышают европейские нормы. и так во всём
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 07 січ, 2019 21:15
барабашов написав:airmax78
И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
Как мне сказали, рынок очень зарегулирован. Арендатор имеет очень широкие права, а арендная плата, вроде, регулируется (но это не точно). Есть определенные препятствия для нерезов. И несмотря на это ценники очень и очень. Но, видимо, если бы не было ограничений, ценники вообще в космосе были. ИМХО, здесь одно из лучших в мире метро.
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Додано: Пон 07 січ, 2019 21:19
барабашов написав:airmax78
И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
Милан, от 10койро на этапе строительства.
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