Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:Гомнолит тоньше, потому что проектируют его под наполнение пеноблоком, нагрузка сильно меньше. В итоге получаем ужасную шумку боковую от соседей (пеноблок в этом плане сильно хуже полнотелого красного). И вертикальную (монолит то тоньше)
Еще газоблок в качестве межквартирных стен используется для монолитов эконом-класса. В ЖК Новодарницкий так.
airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
барабашов написав:airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
Как мне сказали, рынок очень зарегулирован. Арендатор имеет очень широкие права, а арендная плата, вроде, регулируется (но это не точно). Есть определенные препятствия для нерезов. И несмотря на это ценники очень и очень. Но, видимо, если бы не было ограничений, ценники вообще в космосе были. ИМХО, здесь одно из лучших в мире метро.
барабашов написав:airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
Милан, от 10койро на этапе строительства. Курортный городок на побережье (в котором жизнь есть только в сезон) в р-не Сан Ремо, от 4койро на этапе строительства на "25й линии".
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
барабашов написав:airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
Милан, от 10койро на этапе строительства. Курортный городок на побережье (в котором жизнь есть только в сезон) в р-не Сан Ремо, от 4койро на этапе строительства на "25й линии".
Эти ценники подогревает низкая цена кредитов в евро. Если в США по последним данным стоимость 30-летних ипотечных кредитов снизилась до 4,6% то в евро еще ниже.
барабашов написав:airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
Милан, от 10койро на этапе строительства. Курортный городок на побережье (в котором жизнь есть только в сезон) в р-не Сан Ремо, от 4койро на этапе строительства на "25й линии".
Эти ценники подогревает низкая цена кредитов в евро. Если в США по последним данным стоимость 30-летних ипотечных кредитов снизилась до 4,6% то в евро еще ниже.
ну там еще пару копеек потянут страховки, оплата рылов без которых на вторичке никуда, налоги и итоговая цифра получится не такая сладкая, но то такэ, правда? 4,6 в США фигасе дешево?, значит так и есть Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он нетто 450куе/год жена 150куе/год, стонут... но вы спец Я в курсе, пешите исчо про 4,6 это ой как дешево для США
а по недвиге Италии Я немного в курсе просто так сложилось ...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:ну там еще пару копеек потянут страховки, оплата рылов без которых на вторичке никуда, налоги и итоговая цифра получится не такая сладкая, но то такэ, правда? 4,6 в США значит так и есть
Я по Италии немного в курсе просто...
Я привел статистику официальную только по стоимости кредитов. Понятно что там есть доп.расходы, но я не думаю такие как у нас , когда в рекламе КРЕДИТ ПОД 0,01% на самом деле имеет ставку в 50-70%
Еще примечательная деталь, с начала 2016 года по май 2018 года 12-месячные итальянские облигации имели отрицательную доходность вплоть до -0,42% , но потом на выборах победили вильни люди ))) которые начали с того что решили увеличить дефицит бюджета в три раза
Прохожий написав:ну там еще пару копеек потянут страховки, оплата рылов без которых на вторичке никуда, налоги и итоговая цифра получится не такая сладкая, но то такэ, правда? 4,6 в США значит так и есть
Я по Италии немного в курсе просто...
Я привел статистику официальную только по стоимости кредитов. Понятно что там есть доп.расходы, но я не думаю такие как у нас , когда в рекламе КРЕДИТ ПОД 0,01% на самом деле имеет ставку в 50-70%
Еще примечательная деталь, с начала 2016 года по май 2018 года 12-месячные итальянские облигации имели отрицательную доходность вплоть до -0,42% , но потом на выборах победили вильни люди ))) которые начали с того что решили увеличить дефицит бюджета в три раза
в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.
а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.
а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.
Вильних людей все же удалось загнать в евростойло , изначально они хотели дефицит бюджета 3% потом 2,4% сторговались на 2,04% хотя Брюссель требовал 1,8%