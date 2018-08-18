RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3213321432153216>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:27

  trololo написав:Гомнолит тоньше, потому что проектируют его под наполнение пеноблоком, нагрузка сильно меньше. В итоге получаем ужасную шумку боковую от соседей (пеноблок в этом плане сильно хуже полнотелого красного). И вертикальную (монолит то тоньше)


Еще газоблок в качестве межквартирных стен используется для монолитов эконом-класса.
В ЖК Новодарницкий так.
vladimir07
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 30.01.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:35

airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?
барабашов
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 16.06.15
Подякував: 125 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:37

  Хомякоид написав:
  Serg-ik написав:Надо было покупать шОколадные конфеты, от 220 грн за кг и дороже. шЕколадные, действительно, гадость


Купил по скидке за 5 евро кг. в дейчланде.
То что ел в Украине ни в какое сравнение не падает.

значит уровень цен на сырье, налогов в цене и жлобства торговли и производителей превышают европейские нормы. и так во всём
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8632
З нами з: 10.06.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:15

  барабашов написав:airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?

Как мне сказали, рынок очень зарегулирован. Арендатор имеет очень широкие права, а арендная плата, вроде, регулируется (но это не точно). Есть определенные препятствия для нерезов. И несмотря на это ценники очень и очень. Но, видимо, если бы не было ограничений, ценники вообще в космосе были. ИМХО, здесь одно из лучших в мире метро.
airmax78
 
Повідомлень: 27399
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:19

  барабашов написав:airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?

Милан, от 10койро на этапе строительства.
Курортный городок на побережье (в котором жизнь есть только в сезон) в р-не Сан Ремо, от 4койро на этапе строительства на "25й линии".
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10052
З нами з: 05.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:28

  Прохожий написав:
  барабашов написав:airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?

Милан, от 10койро на этапе строительства.
Курортный городок на побережье (в котором жизнь есть только в сезон) в р-не Сан Ремо, от 4койро на этапе строительства на "25й линии".

Эти ценники подогревает низкая цена кредитов в евро.
Если в США по последним данным стоимость 30-летних ипотечных кредитов снизилась до 4,6% то в евро еще ниже.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30074
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2951 раз.
Подякували: 4939 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:38

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  барабашов написав:airmax78 И что - приличный МОП в прицентралье вообще по цене метра не коррелирует со средней зарплатой пересичного(3ха Эуро до налогов + -) и зашкаливает даже за хотелки московских девелоперов в районе десятки куе ?

Милан, от 10койро на этапе строительства.
Курортный городок на побережье (в котором жизнь есть только в сезон) в р-не Сан Ремо, от 4койро на этапе строительства на "25й линии".

Эти ценники подогревает низкая цена кредитов в евро.
Если в США по последним данным стоимость 30-летних ипотечных кредитов снизилась до 4,6% то в евро еще ниже.

ну там еще пару копеек потянут страховки, оплата рылов без которых на вторичке никуда, налоги и итоговая цифра получится не такая сладкая, но то такэ, правда?
4,6 в США фигасе дешево?, значит так и есть :mrgreen:
Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он нетто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...
но вы спец Я в курсе, пешите исчо про 4,6 это ой как дешево для США :mrgreen:

а по недвиге Италии Я немного в курсе просто так сложилось ...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10052
З нами з: 05.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:51

  Прохожий написав:ну там еще пару копеек потянут страховки, оплата рылов без которых на вторичке никуда, налоги и итоговая цифра получится не такая сладкая, но то такэ, правда?
4,6 в США значит так и есть :mrgreen:

Я по Италии немного в курсе просто...


Я привел статистику официальную только по стоимости кредитов. Понятно что там есть доп.расходы, но я не думаю такие как у нас , когда в рекламе КРЕДИТ ПОД 0,01% на самом деле имеет ставку в 50-70% :mrgreen:

Еще примечательная деталь, с начала 2016 года по май 2018 года 12-месячные итальянские облигации имели отрицательную доходность вплоть до -0,42% , но потом на выборах победили вильни люди ))) которые начали с того что решили увеличить дефицит бюджета в три раза
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30074
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2951 раз.
Подякували: 4939 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:04

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:ну там еще пару копеек потянут страховки, оплата рылов без которых на вторичке никуда, налоги и итоговая цифра получится не такая сладкая, но то такэ, правда?
4,6 в США значит так и есть :mrgreen:

Я по Италии немного в курсе просто...


Я привел статистику официальную только по стоимости кредитов. Понятно что там есть доп.расходы, но я не думаю такие как у нас , когда в рекламе КРЕДИТ ПОД 0,01% на самом деле имеет ставку в 50-70% :mrgreen:

Еще примечательная деталь, с начала 2016 года по май 2018 года 12-месячные итальянские облигации имели отрицательную доходность вплоть до -0,42% , но потом на выборах победили вильни люди ))) которые начали с того что решили увеличить дефицит бюджета в три раза

в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.

а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10052
З нами з: 05.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:17

  Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.

а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.


Вильних людей все же удалось загнать в евростойло , изначально они хотели дефицит бюджета 3% потом 2,4% сторговались на 2,04% хотя Брюссель требовал 1,8%


Вот наши вильни люди едут с распродажи в епике :mrgreen:


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30074
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2951 раз.
Подякували: 4939 раз.
 
Профіль
11
2
1
  #<1 ... 3213321432153216>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nickoss1 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1247, 1248, 1249
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12482 2179846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 січ, 2019 20:04
Vlad442
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11690)
07.01.2019 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.