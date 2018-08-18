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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 січ, 2019 22:18
Прохожий написав:
в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.
а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.
Госдолг Италии -2,34 триллиона евро
Госдолг Греции - 0,347 триллиона евро
Пипец макаронникам. Будут давится своим пармезаном и Бароло запивать.
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UA
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Додано: Пон 07 січ, 2019 22:34
UA написав: Прохожий написав:
в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.
а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.
Госдолг Италии -2,34 триллиона евро
Госдолг Греции - 0,347 триллиона евро
Пипец макаронникам. Будут давится своим пармезаном и Бароло запивать.
Я имел в виду госдолг относительно ВВП
а аутентичный пармезан мне нравицца
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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