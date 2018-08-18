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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3213321432153216

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:18

  Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.

а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.

Госдолг Италии -2,34 триллиона евро
Госдолг Греции - 0,347 триллиона евро

Пипец макаронникам. Будут давится своим пармезаном и Бароло запивать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:34

  UA написав:
  Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.

а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.

Госдолг Италии -2,34 триллиона евро
Госдолг Греции - 0,347 триллиона евро

Пипец макаронникам. Будут давится своим пармезаном и Бароло запивать.

Я имел в виду госдолг относительно ВВП
а аутентичный пармезан мне нравицца 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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