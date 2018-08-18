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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3214321532163217>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:18

  Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.

а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.

Госдолг Италии -2,34 триллиона евро
Госдолг Греции - 0,347 триллиона евро

Пипец макаронникам. Будут давится своим пармезаном и Бароло запивать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:34

  UA написав:
  Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.

а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.

Госдолг Италии -2,34 триллиона евро
Госдолг Греции - 0,347 триллиона евро

Пипец макаронникам. Будут давится своим пармезаном и Бароло запивать.

Я имел в виду госдолг относительно ВВП
а аутентичный пармезан мне нравицца 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 22:57

  Прохожий написав:Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он нетто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...


В Нью-Йорке половина жителей всего лишь со 30-60куе в год, а тут в десять раз выше.
Я понимаю, что указанный доход у них далеко не все овер 20 лет проживания.
Но все равно от чего стонут то ?
А скоко у нас надо иметь, чтобы так же стонать как они, примерно можете сказать ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:12

  somilitark написав:
  Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать.
Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым.
Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))


А чем не устраивает история цены на ЛУНе?
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:15

  vladimir07 написав:
  Прохожий написав:Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он брутто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...


В Нью-Йорке половина жителей всего лишь со 30-60куе в год, а тут в десять раз выше.
Я понимаю, что указанный доход у них далеко не все овер 20 лет проживания.
Но все равно от чего стонут то ?
А скоко у нас надо иметь, чтобы так же стонать как они, примерно можете сказать ?

сорри неправильно написал, указанные цифры брутто но все равно неслабые по нашим меркам
по вопросам в общем: ипотека, страховки, обучение детей, поддержание дома, комуслуги и т.д. и т.п.
...
...приход сантехника из серии "забился слив" от 100уе если за 15 мин почистил сифон :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:17

Про вред пыли, в частности в Киеве:

«Це все піднімається в повітря, а потім і на людей. Достатньо облизати губи, на які потрапить пил з домішками екскрементів собак, і ви захворієте токсокарозом – хворобою, що супроводжується ураженням різних життєво важливих органів і тканин. Личинки глистів дають велику токсичність і алергічний вплив», – каже алерголог.

За її словами, найбільша ймовірність захворіти цим в таких районах Києва, як Осокорки і Позняки. Там немає дерев, багато асфальту та сильна роза вітрів. Тому шкідливі речовини переносяться набагато швидше.


https://hmarochos.kiev.ua/2018/06/11/pil-u-kiyevi-zvidki-vin-beretsya-i-chomu-takiy-shkidliviy/
Loft
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:27

  Loft написав:Про вред пыли, в частности в Киеве:

«Це все піднімається в повітря, а потім і на людей. Достатньо облизати губи, на які потрапить пил з домішками екскрементів собак, і ви захворієте токсокарозом – хворобою, що супроводжується ураженням різних життєво важливих органів і тканин. Личинки глистів дають велику токсичність і алергічний вплив», – каже алерголог.

За її словами, найбільша ймовірність захворіти цим в таких районах Києва, як Осокорки і Позняки. Там немає дерев, багато асфальту та сильна роза вітрів. Тому шкідливі речовини переносяться набагато швидше.


https://hmarochos.kiev.ua/2018/06/11/pil-u-kiyevi-zvidki-vin-beretsya-i-chomu-takiy-shkidliviy/

Ну не зря здесь бытует однозначное мнение, что на ПОХе жить нельзя. Можно только сдавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:36

  Loft написав:
  somilitark написав:
  Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.

Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать.
Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым.
Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))


А чем не устраивает история цены на ЛУНе?

Сходите в оп застройщика и попросите чтоб продал вам то что хотите по той цене что на луне
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:49

  Прохожий написав:сорри неправильно написал, указанные цифры брутто но все равно неслабые по нашим меркам
по вопросам в общем: ипотека, страховки, обучение детей, поддержание дома, комуслуги и т.д. и т.п.
...
...приход сантехника из серии "забился слив" от 100уе если за 15 мин почистил сифон :mrgreen:


у нас все это недоступно никому кроме чинуш а они все имеют и стонут )))

ипотека - недоступна
страховки - нет смысла
обучение детей - очень дорого, идут в бесплатную
поддержание дома - нет дома и купить нереально
приход сантехника - роскошь :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Loft написав:
А чем не устраивает история цены на ЛУНе?

Сходите в оп застройщика и попросите чтоб продал вам то что хотите по той цене что на луне


Сходил в КМБ - купил по цене ЛУНа.

Понятно, у большинства застройщиков все сложнее. Получается только в офисе можно узнать реальные цены?
Loft
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