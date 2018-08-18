Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.
а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.
Госдолг Италии -2,34 триллиона евро Госдолг Греции - 0,347 триллиона евро
Пипец макаронникам. Будут давится своим пармезаном и Бароло запивать.
Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.
а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.
Госдолг Италии -2,34 триллиона евро Госдолг Греции - 0,347 триллиона евро
Пипец макаронникам. Будут давится своим пармезаном и Бароло запивать.
Я имел в виду госдолг относительно ВВП а аутентичный пармезан мне нравицца
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он нетто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...
В Нью-Йорке половина жителей всего лишь со 30-60куе в год, а тут в десять раз выше. Я понимаю, что указанный доход у них далеко не все овер 20 лет проживания. Но все равно от чего стонут то ? А скоко у нас надо иметь, чтобы так же стонать как они, примерно можете сказать ?
Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.
Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать. Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым. Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))
Прохожий написав:Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он брутто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...
В Нью-Йорке половина жителей всего лишь со 30-60куе в год, а тут в десять раз выше. Я понимаю, что указанный доход у них далеко не все овер 20 лет проживания. Но все равно от чего стонут то ? А скоко у нас надо иметь, чтобы так же стонать как они, примерно можете сказать ?
сорри неправильно написал, указанные цифры брутто но все равно неслабые по нашим меркам по вопросам в общем: ипотека, страховки, обучение детей, поддержание дома, комуслуги и т.д. и т.п. ... ...приход сантехника из серии "забился слив" от 100уе если за 15 мин почистил сифон
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
«Це все піднімається в повітря, а потім і на людей. Достатньо облизати губи, на які потрапить пил з домішками екскрементів собак, і ви захворієте токсокарозом – хворобою, що супроводжується ураженням різних життєво важливих органів і тканин. Личинки глистів дають велику токсичність і алергічний вплив», – каже алерголог.
За її словами, найбільша ймовірність захворіти цим в таких районах Києва, як Осокорки і Позняки. Там немає дерев, багато асфальту та сильна роза вітрів. Тому шкідливі речовини переносяться набагато швидше.
«Це все піднімається в повітря, а потім і на людей. Достатньо облизати губи, на які потрапить пил з домішками екскрементів собак, і ви захворієте токсокарозом – хворобою, що супроводжується ураженням різних життєво важливих органів і тканин. Личинки глистів дають велику токсичність і алергічний вплив», – каже алерголог.
За її словами, найбільша ймовірність захворіти цим в таких районах Києва, як Осокорки і Позняки. Там немає дерев, багато асфальту та сильна роза вітрів. Тому шкідливі речовини переносяться набагато швидше.
Kostia написав:Я вчера предложил взять 5 только что сданных домов для этого.
Тут трудно разработать методику,во-первых если дом сдался и всё с доками\подключениями нормально,то в теории это минимум 10-20% плюс от "полуфабриката в недостроенном,не готовом виде",а сравнивать котлованы тоже как-то не линейно выходит,глянул на новозакладываемые дома, а там срок сдачи от конца 21-го года,это жесть,минимум 3 года ждать. Вот и предлагаю,подумайте над тем что сравнивать и с чем сравнивать,напишите конкретно 5 жк,как предлагаете мерять цены,например за единичку,с чем сравниваем,например за метр в единичке сейчас и через год,отдельно сравнить котлован с готовым. Сейчас цены что на котловане с поставкой через 3 года,максимум на 20% ниже от готового,смотрю пару ЖК,но не буду их называть,а то любители мопов в порошок сотрут,что мол овно,хотя сами то безхатченко и где обитают не понятно,главный плюс,гуглом умеют пользоваться и фото могут вставить корректно)))
А чем не устраивает история цены на ЛУНе?
Сходите в оп застройщика и попросите чтоб продал вам то что хотите по той цене что на луне
Прохожий написав:сорри неправильно написал, указанные цифры брутто но все равно неслабые по нашим меркам по вопросам в общем: ипотека, страховки, обучение детей, поддержание дома, комуслуги и т.д. и т.п. ... ...приход сантехника из серии "забился слив" от 100уе если за 15 мин почистил сифон
у нас все это недоступно никому кроме чинуш а они все имеют и стонут )))
ипотека - недоступна страховки - нет смысла обучение детей - очень дорого, идут в бесплатную поддержание дома - нет дома и купить нереально приход сантехника - роскошь