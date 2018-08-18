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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 січ, 2019 00:18
Loft написав: Kostia написав: Loft написав:
А чем не устраивает история цены на ЛУНе?
Сходите в оп застройщика и попросите чтоб продал вам то что хотите по той цене что на луне
Сходил в КМБ - купил по цене ЛУНа.
Понятно, у большинства застройщиков все сложнее. Получается только в офисе можно узнать реальные цены?
Цена ХХ и цена ОТ ХХ , это две большие разныцы )))
Живите своим умом!
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