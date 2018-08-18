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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3214321532163217

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:18

  Loft написав:
Kostia написав:
  Loft написав:
А чем не устраивает история цены на ЛУНе?

Сходите в оп застройщика и попросите чтоб продал вам то что хотите по той цене что на луне


Сходил в КМБ - купил по цене ЛУНа.

Понятно, у большинства застройщиков все сложнее. Получается только в офисе можно узнать реальные цены?



Цена ХХ и цена ОТ ХХ , это две большие разныцы )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:31

Рожевоокулярники і хіпстери, привіт!

З новим робочим тижнем!

Чекаємо нових байок про пересічних укро-роботяг, які мають ЗП 1500 Дол/міс і пачками скуповують житло біля метро))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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