Loft написав:
Сходил в КМБ - купил по цене ЛУНа.
Понятно, у большинства застройщиков все сложнее. Получается только в офисе можно узнать реальные цены?
Цена ХХ и цена ОТ ХХ , это две большие разныцы )))
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Додано: Вів 08 січ, 2019 00:18
Цена ХХ и цена ОТ ХХ , это две большие разныцы )))
Живите своим умом!
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:31
Рожевоокулярники і хіпстери, привіт!
З новим робочим тижнем!
Чекаємо нових байок про пересічних укро-роботяг, які мають ЗП 1500 Дол/міс і пачками скуповують житло біля метро))))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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