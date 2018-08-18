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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 січ, 2019 00:18
Loft написав: Kostia написав: Loft написав:
А чем не устраивает история цены на ЛУНе?
Сходите в оп застройщика и попросите чтоб продал вам то что хотите по той цене что на луне
Сходил в КМБ - купил по цене ЛУНа.
Понятно, у большинства застройщиков все сложнее. Получается только в офисе можно узнать реальные цены?
Цена ХХ и цена ОТ ХХ , это две большие разныцы )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:25
Прохожий написав: vladimir07 написав:
Прохожий написав:
Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он брутто
450куе/год жена 150куе/год, стонут...
В Нью-Йорке половина жителей всего лишь со 30-60куе в год, а тут в десять раз выше.
Я понимаю, что указанный доход у них далеко не все овер 20 лет проживания.
Но все равно от чего стонут то ?
А скоко у нас надо иметь, чтобы так же стонать как они, примерно можете сказать ?
сорри неправильно написал, указанные цифры брутто
но все равно неслабые по нашим меркам
по вопросам в общем: ипотека, страховки, обучение детей, поддержание дома, комуслуги и т.д. и т.п.
...
...приход сантехника из серии "забился слив" от 100уе если за 15 мин почистил сифон
У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый). Жена не работает, 1 ребенок 5 лет. 1 отпуск в Мексике в год, пару-тройку поездок во Флориду на длинные уикенды.. хотел бы получать 120, но в целом не жалуется. А тут у Вас полляма грязными.. ну 3 детей, запросы, видимо, разные, ну и от штата, наверное, зависит, но все-равно, это очень-очень нормальные деньги в США..
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Alex_V_K_79
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:42
Alex_V_K_79 написав: Прохожий написав: vladimir07 написав:
В Нью-Йорке половина жителей всего лишь со 30-60куе в год, а тут в десять раз выше.
Я понимаю, что указанный доход у них далеко не все овер 20 лет проживания.
Но все равно от чего стонут то ?
А скоко у нас надо иметь, чтобы так же стонать как они, примерно можете сказать ?
сорри неправильно написал, указанные цифры брутто
но все равно неслабые по нашим меркам
по вопросам в общем: ипотека, страховки, обучение детей, поддержание дома, комуслуги и т.д. и т.п.
...
...приход сантехника из серии "забился слив" от 100уе если за 15 мин почистил сифон
У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый). Жена не работает, 1 ребенок 5 лет. 1 отпуск в Мексике в год, пару-тройку поездок во Флориду на длинные уикенды.. хотел бы получать 120, но в целом не жалуется. А тут у Вас полляма грязными.. ну 3 детей, запросы, видимо, разные, ну и от штата, наверное, зависит, но все-равно, это очень-очень нормальные деньги в США..
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Всё проще, - п*здеть не мешки ворочать.
Так забарабывают в НЮ или врачи/юристы высокого уровня, либо брокеры с УолСтрит.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Вів 08 січ, 2019 10:45
zzzzzz написав:
Цена ХХ и цена ОТ ХХ , это две большие разныцы )))
Согласен, но тогда нужно как о стандартизировать критерии для разных объектов. Ведь цена часто даже от стороны зависит... У КМБ все проще
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Loft
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Додано: Вів 08 січ, 2019 11:04
Frant написав:
Ви що, не вірите, що електрики, шофери, будівельники в Києві масово мають ЗП 1000-1500 дол/міс і розкупляють нерухомість біля метро пачками???
Квалифицированный электромонтажник работающий сам на себя, зарабатывает более 1000 грн в день. Это Киев естественно.
Сантехники - плиточники имеют побольше))
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UA
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