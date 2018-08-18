RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3214321532163217

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1289
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
272
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
242
Якість будівництва
16%
201
Всього голосів : 1289
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  vladimir07 написав:
  Прохожий написав:Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он брутто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...


В Нью-Йорке половина жителей всего лишь со 30-60куе в год, а тут в десять раз выше.
Я понимаю, что указанный доход у них далеко не все овер 20 лет проживания.
Но все равно от чего стонут то ?
А скоко у нас надо иметь, чтобы так же стонать как они, примерно можете сказать ?

сорри неправильно написал, указанные цифры брутто но все равно неслабые по нашим меркам
по вопросам в общем: ипотека, страховки, обучение детей, поддержание дома, комуслуги и т.д. и т.п.
...
...приход сантехника из серии "забился слив" от 100уе если за 15 мин почистил сифон :mrgreen:
У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый). Жена не работает, 1 ребенок 5 лет. 1 отпуск в Мексике в год, пару-тройку поездок во Флориду на длинные уикенды.. хотел бы получать 120, но в целом не жалуется. А тут у Вас полляма грязными.. ну 3 детей, запросы, видимо, разные, ну и от штата, наверное, зависит, но все-равно, это очень-очень нормальные деньги в США..

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 221
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:42

  Alex_V_K_79 написав:
Прохожий написав:
  vladimir07 написав:
В Нью-Йорке половина жителей всего лишь со 30-60куе в год, а тут в десять раз выше.
Я понимаю, что указанный доход у них далеко не все овер 20 лет проживания.
Но все равно от чего стонут то ?
А скоко у нас надо иметь, чтобы так же стонать как они, примерно можете сказать ?

сорри неправильно написал, указанные цифры брутто но все равно неслабые по нашим меркам
по вопросам в общем: ипотека, страховки, обучение детей, поддержание дома, комуслуги и т.д. и т.п.
...
...приход сантехника из серии "забился слив" от 100уе если за 15 мин почистил сифон :mrgreen:
У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый). Жена не работает, 1 ребенок 5 лет. 1 отпуск в Мексике в год, пару-тройку поездок во Флориду на длинные уикенды.. хотел бы получать 120, но в целом не жалуется. А тут у Вас полляма грязными.. ну 3 детей, запросы, видимо, разные, ну и от штата, наверное, зависит, но все-равно, это очень-очень нормальные деньги в США..

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk


Всё проще, - п*здеть не мешки ворочать.
Так забарабывают в НЮ или врачи/юристы высокого уровня, либо брокеры с УолСтрит.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1067
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:

Цена ХХ и цена ОТ ХХ , это две большие разныцы )))



Согласен, но тогда нужно как о стандартизировать критерии для разных объектов. Ведь цена часто даже от стороны зависит... У КМБ все проще :)
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 455
З нами з: 29.07.17
Подякував: 77 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:04

  Frant написав:Ви що, не вірите, що електрики, шофери, будівельники в Києві масово мають ЗП 1000-1500 дол/міс і розкупляють нерухомість біля метро пачками???

Квалифицированный электромонтажник работающий сам на себя, зарабатывает более 1000 грн в день. Это Киев естественно.
Сантехники - плиточники имеют побольше))
UA
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 19.07.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 11:56

Frant Так цены низки или до хрена плиточник с таксерами за свои услуги ломят? И потом - не у всякой станции метро есть новострой, который этот условный плиточник вытянет.
барабашов
 
Повідомлень: 1244
З нами з: 16.06.15
Подякував: 125 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:в Италии сейчас у власти если по нашему то такой симбиоз Ляшко-Зеленский, ЕС пытается с этим что то делать и как то привести в чувство но пока не получается...Самое прикольное что "пересичным итальянцам" пох и даже нравиЦЦа, главное что клоуны хотят увеличить выплаты бедным при том что госдолг в ЕС сейчас больше только у Греции.

Из чего можно сделать вывод, что долгов наделали люди серьёзные, а не клоуны.

"Умное лицо - это еще не признак ума господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8635
З нами з: 10.06.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну не зря здесь бытует однозначное мнение, что на ПОХе жить нельзя. Можно только сдавать.

Сдавать и никогда не появляться на ПОХе, иначе глистов от арендаторов вместе с наличкой можно подцепить
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8635
З нами з: 10.06.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:1000 грн/день = 790 дол/міс.
Чому ж народ масово їде в Польщу на 600-700 євро/міс,

Потому что в Германии хорошие конфеты по 5 евро за кило, а у нас-дороже и не вкусные, потому что шЕколадные
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8635
З нами з: 10.06.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 12:54

  Serg-ik написав:
  Frant написав:1000 грн/день = 790 дол/міс.
Чому ж народ масово їде в Польщу на 600-700 євро/міс,

Потому что в Германии хорошие конфеты по 5 евро за кило, а у нас-дороже и не вкусные, потому что шЕколадные

За 5 євро/кг Ви можете купити там хіба що смоктушки "ФігВам" або "РожевийСлонУпампасах."
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18920
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3214321532163217
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1247, 1248, 1249
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12485 2180543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 12:29
zzzzzz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4687
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3296
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron