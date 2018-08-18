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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3215321632173218

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:58

Киев: в столице появится кладбище домашних животных
08.01.2019 Даниленко 95
Цей матеріал ви можете прочитати українською мовою

В Киеве в текущем году планируют начать строительство первого в городе официального кладбища домашних животных. Об этом говорится в бюджете Киева на 2019 год.
РАСПОЛОЖЕНИЕ. Кладбище будет расположено в Деснянском районе неподалеку от ТЭЦ-6. На его обустройство из бюджета выделят 26,9 миллиона гривен.

Завершить строительство должны до конца 2020 года.

ДЕТАЛИ. На кладбище обустроят крематорий, колумбарий с надгробиями для захоронения животных и хозяйственные помещения.

КСТАТИ, сейчас в столице нет официального кладбища домашних животных. Киевляне хоронят питомцев на одном из стихийных кладбищ

Хоронят там, где КГС построил свечку на левом берегу?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:03

  Хомякоид написав:Ну что провел две недели в Украине, поделюсь импрешионс.
Сначала хорошее. Наконец то запустили транспорт от аэропортов к ж.д. вокзалу, худо бедно троллейбус 9 доезжает с Жулян.
Тихо спокойно. Заезжал при военном положении, выезжал без него, все ок. Милиции, или правильно писать полиции, окромя на ж.д. вокзале не замечено.
Теперь негатив. Сдавать квартиры в областных центрах без субсидии и счетчиков не выгодно.
Трешка с центральным отоплением с пятью людьми, тянет сейчас в отопительный сезон вся комуналь до 5 тыс. грн. Батареи кипяток, окно постоянно настежь. Для меня после Германии, где на каждой батарее краники и счетчики тепла было дико.
Отстутствует даже мотивация утеплять дом, зачем все равно счетчиков нет, батареи жарят, на цену комунали утепление никак не влияет.
Да, и какя гадость в Украине шеколадные конфеты. Я привез с Германии около 3 кг. шеколада. Небо и земля.


Треба було купляти шОколадні цукерки. Було б все ок.

Дивно що опалення є. По ртр і орт передають що всьо... пісец. Замерзають хохли.

Як гроші перевозив через кордон від продажу Чабанів?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:03

  Frant написав:пересічний роботяга може за 3 роки роботи наскладати і купити житло в столиці біля метро

не тільки на квартиру, а ще й на авто типу пиріжок, якийсь добло чи кадік, майже новенький свіжопригнаний ))
тільки треба ішачити і не бухать )) і не 3, а 5-6 років.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:34

Всіх вітаю з новим роком болі.
Бажаю щоб у Вас ця біль була від "100500 жжений ляшки кирпичем денег і бажання забетонуватися", проте Ваш холодний розум вибрав єдине правильне рішення:-)

Зи. Все буде ОК. Правда як завжди - не у Всіх, а тільки у тих хто піднімає дупу і працює над досягненням поставлених цілей.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Всіх вітаю з новим роком болі.
Бажаю щоб у Вас ця біль була від "100500 жжений ляшки кирпичем денег і бажання забетонуватися", проте Ваш холодний розум вибрав єдине правильне рішення:-)

Зи. Все буде ОК. Правда як завжди - не у Всіх, а тільки у тих хто піднімає дупу і працює над досягненням поставлених цілей.

Ляшко, це ти??? Ай да скотыняка :D
Теперь то я понимаю, почему новый оператор учётки, в сравнении с прежним, пишет по украински.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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