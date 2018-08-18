не тільки на квартиру, а ще й на авто типу пиріжок, якийсь добло чи кадік, майже новенький свіжопригнаний ))
тільки треба ішачити і не бухать )) і не 3, а 5-6 років.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:03
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:34
Всіх вітаю з новим роком болі.
Бажаю щоб у Вас ця біль була від "100500 жжений ляшки кирпичем денег і бажання забетонуватися", проте Ваш холодний розум вибрав єдине правильне рішення:-)
Зи. Все буде ОК. Правда як завжди - не у Всіх, а тільки у тих хто піднімає дупу і працює над досягненням поставлених цілей.
Всім процвітання!
Додано: Вів 08 січ, 2019 14:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ляшко, це ти??? Ай да скотыняка
Теперь то я понимаю, почему новый оператор учётки, в сравнении с прежним, пишет по украински.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:56
Подтверждаю. Есть. Но при 50-60% аванса. И, кстати, из разговора с менеджером (при покупке) этот 0,01 процент на 2 года уже заложен в цену авто.
Поэтому банк не в накладе...
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:00
если бы они на эту сумму процентов давали скидку я бы взял за налик.. но так как скидку не дают больше 3% то пришлось брать кредит
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:07
Плнировка обычной квартирки в Нью-Йорке:
Кухня на месте гардеробной, вход в квартиру сразу в жилую комнату. Очень по-американски
P.S. Там еще коврик классный! А мы от таких отказываемся в интерьерах
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вход в квартиру-сразу в зону "покушать". Там же написано:-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:21
Так-так ... Але чомусь наші як тут бувають - везуть купу різних харчів і у Німеччину , і у Францію ... І цукерки теж ... Напевно подобаються дешеві і несмачні ... Не кажучи вже про такі речі , як дитячий одяг і взуття ...
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:30
Люди там обувь обычно ставят, но кто-то предпочитает там кушать
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:31
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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