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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3216321732183219>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:03

  Frant написав:пересічний роботяга може за 3 роки роботи наскладати і купити житло в столиці біля метро

не тільки на квартиру, а ще й на авто типу пиріжок, якийсь добло чи кадік, майже новенький свіжопригнаний ))
тільки треба ішачити і не бухать )) і не 3, а 5-6 років.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:34

Всіх вітаю з новим роком болі.
Бажаю щоб у Вас ця біль була від "100500 жжений ляшки кирпичем денег і бажання забетонуватися", проте Ваш холодний розум вибрав єдине правильне рішення:-)

Зи. Все буде ОК. Правда як завжди - не у Всіх, а тільки у тих хто піднімає дупу і працює над досягненням поставлених цілей.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Всіх вітаю з новим роком болі.
Бажаю щоб у Вас ця біль була від "100500 жжений ляшки кирпичем денег і бажання забетонуватися", проте Ваш холодний розум вибрав єдине правильне рішення:-)

Зи. Все буде ОК. Правда як завжди - не у Всіх, а тільки у тих хто піднімає дупу і працює над досягненням поставлених цілей.

Ляшко, це ти??? Ай да скотыняка :D
Теперь то я понимаю, почему новый оператор учётки, в сравнении с прежним, пишет по украински.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:56

  Прохожий написав:а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.

Подтверждаю. Есть. Но при 50-60% аванса. И, кстати, из разговора с менеджером (при покупке) этот 0,01 процент на 2 года уже заложен в цену авто.
Поэтому банк не в накладе...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:00

  J_P написав:
  Прохожий написав:а про 0,01% в Украине на авто так и есть, на 2 года, только +страховки+каско и т.д., можете спросить у уноноктия.

Подтверждаю. Есть. Но при 50-60% аванса. И, кстати, из разговора с менеджером (при покупке) этот 0,01 процент на 2 года уже заложен в цену авто.
Поэтому банк не в накладе...

если бы они на эту сумму процентов давали скидку я бы взял за налик.. но так как скидку не дают больше 3% то пришлось брать кредит :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:07

Плнировка обычной квартирки в Нью-Йорке:



Зображення





Кухня на месте гардеробной, вход в квартиру сразу в жилую комнату. Очень по-американски


P.S. Там еще коврик классный! А мы от таких отказываемся в интерьерах :(

https://www.zillow.com/homedetails/291-Martense-St-APT-4M-Brooklyn-NY-11226/30658684_zpid/?fbclid=IwAR0aqfslA9Tg8btYhgSpm29GOlKYaCQxRQLR5HkpshiFJdcnW2V_9L9qSEE
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Loft написав:вход в квартиру сразу в жилую комнату. Очень по-американски

вход в квартиру-сразу в зону "покушать". Там же написано:-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:21

  Serg-ik написав:
  Frant написав:1000 грн/день = 790 дол/міс.
Чому ж народ масово їде в Польщу на 600-700 євро/міс,

Потому что в Германии хорошие конфеты по 5 евро за кило, а у нас-дороже и не вкусные, потому что шЕколадные

Так-так ... Але чомусь наші як тут бувають - везуть купу різних харчів і у Німеччину , і у Францію ... І цукерки теж ... Напевно подобаються дешеві і несмачні ... Не кажучи вже про такі речі , як дитячий одяг і взуття ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:30

  Serg-ik написав:
  Loft написав:вход в квартиру сразу в жилую комнату. Очень по-американски

вход в квартиру-сразу в зону "покушать". Там же написано:-)


Люди там обувь обычно ставят, но кто-то предпочитает там кушать :)
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:31

Вот оставили место "для покушать", при площади квартиры в 70м2:

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Loft
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