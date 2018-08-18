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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3216321732183219

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:22

  Loft написав:Плнировка обычной квартирки в Нью-Йорке:



Зображення





Кухня на месте гардеробной, вход в квартиру сразу в жилую комнату. Очень по-американски


P.S. Там еще коврик классный! А мы от таких отказываемся в интерьерах :(

https://www.zillow.com/homedetails/291-Martense-St-APT-4M-Brooklyn-NY-11226/30658684_zpid/?fbclid=IwAR0aqfslA9Tg8btYhgSpm29GOlKYaCQxRQLR5HkpshiFJdcnW2V_9L9qSEE

у меня такие шкафчики на кухне были в 2004 году
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Мне интересно то что сейчас новостройках как будет котироваться через 10 15 лет. Это будет шлак или нет?

... ну, як мінімум, комунікації будуть кращі!
... але найбільше питання у ЦО!??!???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:27

  Loft написав:Плнировка обычной квартирки в Нью-Йорке:



Зображення





Кухня на месте гардеробной, вход в квартиру сразу в жилую комнату. Очень по-американски


P.S. Там еще коврик классный! А мы от таких отказываемся в интерьерах :(

https://www.zillow.com/homedetails/291-Martense-St-APT-4M-Brooklyn-NY-11226/30658684_zpid/?fbclid=IwAR0aqfslA9Tg8btYhgSpm29GOlKYaCQxRQLR5HkpshiFJdcnW2V_9L9qSEE




Да, и риелторы там тоже любят отжигать:
Room count: 4

Прихожую-кухню назвали 4-й комнатой... И это когда кухня в кладовой. И это когда 70м2 квартира..

Короче у нас #зрада, а там живут #вшоколаде
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:33

  Долярчик написав:
  Kostia написав:Мне интересно то что сейчас новостройках как будет котироваться через 10 15 лет. Это будет шлак или нет?

... ну, як мінімум, комунікації будуть кращі!
... але найбільше питання у ЦО!??!???


Как по мне, то ЦО не главная проблема. Главная проблема - теплопотери. Если утеплить хрущевку, то цена на отопление будет на 1м2 соизмерима.

Из неочевидных преимуществ вторики я бы еще добавил то, что ее можно реально найти (при вложении усилий) по сладкой цене, а значит срок окупаемости меньше.

P.S. Да и ремонт в однушке можно сделать за 10куе, двадцатка - это много под аренду в экономе
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Loft
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:43

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)
участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:52

  kingkongovets написав:был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)
участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги


Так вроде бы по технологии на газоблок нужна вата. А то будут теплопотери повышенные и сырость в доме (я не спец, но знакомые даже купили пенопласт, но потом покурив тему, утеплились ватой)
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Loft написав:
Так вроде бы по технологии на газоблок нужна вата. А то будут теплопотери повышенные и сырость в доме (я не спец, но знакомые даже купили пенопласт, но потом покурив тему, утеплились ватой)


говорю как есть, меня туда консультантом во время строительства не приглашали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:28

  kingkongovets написав:
Loft написав:
Так вроде бы по технологии на газоблок нужна вата. А то будут теплопотери повышенные и сырость в доме (я не спец, но знакомые даже купили пенопласт, но потом покурив тему, утеплились ватой)


говорю как есть, меня туда консультантом во время строительства не приглашали

а можете уточнить сколько в 110 было именно дом? бо у меня в круглике участок и забор есть... сколько дом вышел?
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:29

  kingkongovets написав:был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)
участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги

ИМХО дорого
покупал готовый?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:33

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)
участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги

ИМХО дорого
покупал готовый?


строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина
одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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