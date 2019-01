Додано: Вів 08 січ, 2019 17:43

был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)

участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц

да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке

выглядит очень годно за эти деньги

