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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:22
у меня такие шкафчики на кухне были в 2004 году
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:24
Kostia написав:
Мне интересно то что сейчас новостройках как будет котироваться через 10 15 лет. Это будет шлак или нет?
... ну, як мінімум, комунікації будуть кращі!
... але найбільше питання у ЦО!??!???
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:27
Да, и риелторы там тоже любят отжигать:
Room count: 4
Прихожую-кухню назвали 4-й комнатой... И это когда кухня в кладовой. И это когда 70м2 квартира..
Короче у нас #зрада, а там живут #вшоколаде
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:33
Долярчик написав: Kostia написав:
Мне интересно то что сейчас новостройках как будет котироваться через 10 15 лет. Это будет шлак или нет?
... ну, як мінімум, комунікації будуть кращі!
... але найбільше питання у ЦО!??!???
Как по мне, то ЦО не главная проблема. Главная проблема - теплопотери. Если утеплить хрущевку, то цена на отопление будет на 1м2 соизмерима.
Из неочевидных преимуществ вторики я бы еще добавил то, что ее можно реально найти (при вложении усилий) по сладкой цене, а значит срок окупаемости меньше.
P.S. Да и ремонт в однушке можно сделать за 10куе, двадцатка - это много под аренду в экономе
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:43
был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)
участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:52
kingkongovets написав:
был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)
участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги
Так вроде бы по технологии на газоблок нужна вата. А то будут теплопотери повышенные и сырость в доме (я не спец, но знакомые даже купили пенопласт, но потом покурив тему, утеплились ватой)
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:55
Loft написав:
Так вроде бы по технологии на газоблок нужна вата. А то будут теплопотери повышенные и сырость в доме (я не спец, но знакомые даже купили пенопласт, но потом покурив тему, утеплились ватой)
говорю как есть, меня туда консультантом во время строительства не приглашали
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:28
kingkongovets написав:
Loft написав:
Так вроде бы по технологии на газоблок нужна вата. А то будут теплопотери повышенные и сырость в доме (я не спец, но знакомые даже купили пенопласт, но потом покурив тему, утеплились ватой)
говорю как есть, меня туда консультантом во время строительства не приглашали
а можете уточнить сколько в 110 было именно дом? бо у меня в круглике участок и забор есть... сколько дом вышел?
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:29
kingkongovets написав:
был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все
вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская
, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги
ИМХО дорого
покупал готовый?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:33
Прохожий написав: kingkongovets написав:
был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все
вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская
, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги
ИМХО дорого
покупал готовый?
строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина
одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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