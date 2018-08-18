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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3218321932203221>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Может кто живёт возле железки в высотных домах? Реально ли влияет сила вибрации и микроколебания пропорционально этажу?
Хочу приобрести квартиру, не для жизни, а так, может для с сдачи в аренду, может для перепродажи, но в любом случае, душа болит за выбор этажа ))

Рельсы 300 метров от квартиры, окна выходят в противоположную сторону. Железная дорога дает звуковой фон от 90 до 110 дБ. Я так понимаю, чем выше этажность, тем слышнее, будет доноситься шум поездов ?
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:14

  necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Может кто живёт возле железки в высотных домах? Реально ли влияет сила вибрации и микроколебания пропорционально этажу?
Хочу приобрести квартиру, не для жизни, а так, может для с сдачи в аренду, может для перепродажи, но в любом случае, душа болит за выбор этажа ))

Рельсы 300 метров от квартиры, окна выходят в противоположную сторону. Железная дорога дает звуковой фон от 90 до 110 дБ. Я так понимаю, чем выше этажность, тем слышнее, будет доноситься шум поездов ?

Это где, Навигатор?
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Міст Метро чекає капітальний ремонт. Він триватиме 22 місяці

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/08/mi ... -misyatsi/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:16

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)
участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги

ИМХО дорого
покупал готовый?


строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина
одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло

ИМХО очень дорого с указанными материалами, мож финишка дизайнерская...
ХЗ у меня в доме 200м2 ВСЯ система отопления с 2мя котлами и сложной обвязкой обошлась в 6 куе, и в это вошел и теплый пол на 1эт 65м2(труба Тесе еслишо) 8)
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 08 січ, 2019 19:27, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:22

  remark написав:
  necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Может кто живёт возле железки в высотных домах? Реально ли влияет сила вибрации и микроколебания пропорционально этажу?
Хочу приобрести квартиру, не для жизни, а так, может для с сдачи в аренду, может для перепродажи, но в любом случае, душа болит за выбор этажа ))

Рельсы 300 метров от квартиры, окна выходят в противоположную сторону. Железная дорога дает звуковой фон от 90 до 110 дБ. Я так понимаю, чем выше этажность, тем слышнее, будет доноситься шум поездов ?

Это где, Навигатор?

Скорее всего Каховская, но там расстояние 100-125 метров или Галактика , но там не более 200 м
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:25

  kingkongovets написав:Міст Метро чекає капітальний ремонт. Він триватиме 22 місяці

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/08/mi ... -misyatsi/


Так ремонт уже идет с сентября, половина проезжей части на мосту через Десенку закрыта с сентября. Судя по плакат окончание в мае 2019 , но похоже что не успеют.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:28

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:Міст Метро чекає капітальний ремонт. Він триватиме 22 місяці

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/08/mi ... -misyatsi/


Так ремонт уже идет с сентября, половина проезжей части на мосту через Десенку закрыта с сентября. Судя по плакат окончание в мае 2019 , но похоже что не успеют.


это два разных моста
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:[quote="4547271:kingkongovets"]был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже)
участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц
да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке
выглядит очень годно за эти деньги

ИМХО дорого
покупал готовый?


строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина
одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло

ИМХО очень дорого с указанными материалами, мож финишка дизайнерская...
ХЗ у меня в доме 200м2 ВСЯ система отопления с 2мя котлами и сложной обвязкой обошлась в 6 куе, и в это вошел и теплый пол на 1эт 65м2(труба Тесе еслишо) 8)[/quote]

дружище, я ж никого не ставлю в пример, я просто передаю инфу)
я бы тоже многое иначе сделал, это всего лишь новость из рубрики «вести с полей», я сам был удивлен, когда меня пригласили, тока и всего)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:02

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:ИМХО дорого
покупал готовый?


строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина
одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло

ИМХО очень дорого с указанными материалами, мож финишка дизайнерская...
ХЗ у меня в доме 200м2 ВСЯ система отопления с 2мя котлами и сложной обвязкой обошлась в 6 куе, и в это вошел и теплый пол на 1эт 65м2(труба Тесе еслишо) 8)

ну ты же у коллег с соседних ролет Обойного рынка покупал, небось 50% скидки.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:03

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:Міст Метро чекає капітальний ремонт. Він триватиме 22 місяці

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/08/mi ... -misyatsi/


Так ремонт уже идет с сентября, половина проезжей части на мосту через Десенку закрыта с сентября. Судя по плакат окончание в мае 2019 , но похоже что не успеют.


это два разных моста


Зачем редактировать пост ? Оставляйте как было в первоначальном варианте.

Зображення
Живите своим умом!
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