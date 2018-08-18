Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Может кто живёт возле железки в высотных домах? Реально ли влияет сила вибрации и микроколебания пропорционально этажу? Хочу приобрести квартиру, не для жизни, а так, может для с сдачи в аренду, может для перепродажи, но в любом случае, душа болит за выбор этажа ))
Рельсы 300 метров от квартиры, окна выходят в противоположную сторону. Железная дорога дает звуковой фон от 90 до 110 дБ. Я так понимаю, чем выше этажность, тем слышнее, будет доноситься шум поездов ?
necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Может кто живёт возле железки в высотных домах? Реально ли влияет сила вибрации и микроколебания пропорционально этажу? Хочу приобрести квартиру, не для жизни, а так, может для с сдачи в аренду, может для перепродажи, но в любом случае, душа болит за выбор этажа ))
Рельсы 300 метров от квартиры, окна выходят в противоположную сторону. Железная дорога дает звуковой фон от 90 до 110 дБ. Я так понимаю, чем выше этажность, тем слышнее, будет доноситься шум поездов ?
kingkongovets написав:был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже) участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке выглядит очень годно за эти деньги
ИМХО дорого покупал готовый?
строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло
ИМХО очень дорого с указанными материалами, мож финишка дизайнерская... ХЗ у меня в доме 200м2 ВСЯ система отопления с 2мя котлами и сложной обвязкой обошлась в 6 куе, и в это вошел и теплый пол на 1эт 65м2(труба Тесе еслишо)
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 08 січ, 2019 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Может кто живёт возле железки в высотных домах? Реально ли влияет сила вибрации и микроколебания пропорционально этажу? Хочу приобрести квартиру, не для жизни, а так, может для с сдачи в аренду, может для перепродажи, но в любом случае, душа болит за выбор этажа ))
Рельсы 300 метров от квартиры, окна выходят в противоположную сторону. Железная дорога дает звуковой фон от 90 до 110 дБ. Я так понимаю, чем выше этажность, тем слышнее, будет доноситься шум поездов ?
Это где, Навигатор?
Скорее всего Каховская, но там расстояние 100-125 метров или Галактика , но там не более 200 м
Прохожий написав:[quote="4547271:kingkongovets"]был в гостях у приятеля на новоселье в его новом доме - 100 метров, один этаж, утепленный пенопластом газоблок - 110 куе полностью за все вместе с землей, ремонтом, техникой и мебелью (ну мебель и техника - частично, шото было уже) участок 8 соток, был куплен в мае этого года, заехал прямо перед нг, 9 км от метро бориспольская, закрытый охраняемый поселок, дорожки почищены , содержание и охрана 600 грн/месяц да - в 110 входят и ворота, и скважина, и септик, и теплые водяные полы везде, и даже туи и дорожки на участке выглядит очень годно за эти деньги
ИМХО дорого покупал готовый?
строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло
ИМХО очень дорого с указанными материалами, мож финишка дизайнерская... ХЗ у меня в доме 200м2 ВСЯ система отопления с 2мя котлами и сложной обвязкой обошлась в 6 куе, и в это вошел и теплый пол на 1эт 65м2(труба Тесе еслишо) [/quote]
дружище, я ж никого не ставлю в пример, я просто передаю инфу) я бы тоже многое иначе сделал, это всего лишь новость из рубрики «вести с полей», я сам был удивлен, когда меня пригласили, тока и всего)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло
ИМХО очень дорого с указанными материалами, мож финишка дизайнерская... ХЗ у меня в доме 200м2 ВСЯ система отопления с 2мя котлами и сложной обвязкой обошлась в 6 куе, и в это вошел и теплый пол на 1эт 65м2(труба Тесе еслишо)
ну ты же у коллег с соседних ролет Обойного рынка покупал, небось 50% скидки.