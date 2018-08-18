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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3218321932203221

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:55

  necovi4 написав:Рельсы 300 метров от квартиры, окна выходят в противоположную сторону. Железная дорога дает звуковой фон от 90 до 110 дБ. Я так понимаю, чем выше этажность, тем слышнее, будет доноситься шум поездов ?

Не обращайте внимания.
Заедут bыдлососеди с Данбаса со средним звуковым фоном 120 дБ, даже не вспомните с какой стороны та железная дорога.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:06

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:ИМХО дорого
покупал готовый?


строил с июня сам, это стоимость полностью под ключ с участком, не хватает тока камина
одни теплые полы десятку затянули, звучала цифра 61 за дом, но я так и не понял шо именно туда вошло

Дорого потому что быстро.
Сейчас Облэнерго нехило ломит за подключение.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:32

  remark написав:Это где, Навигатор?

Ага))
Провел, небольшое расследование на выходных,а то начитался страшилок на домике, по поводу дребезжащих люстр,столов,диванов и прочей хренотени,видимо конкуренты из ОП,мочат ДБК. Пообщался с местными, человек 10 опросил.В помине такого нет,две одноколейки,шум какой-то есть, если напрямую окна выходят в метрах ста,но не стоит драматизировать. Это не на Виддубичах или на Вокзальной. Вывод такой,надо брать.Тем более буду брать в том доме, который будет окружен ещё тремя домами. Двойная защита.Всё будет хорошо, главное верить)))
Востаннє редагувалось necovi4 в Вів 08 січ, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:36

  galadriel написав:
  Прохожий написав:Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он брутто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...
сорри неправильно написал, указанные цифры все равно неслабые по нашим меркам

Ваш брат выбрал слишком высокий уровень жизни, 600К- это ОЧЕНЬ много (даже для НЙ, даже для семьи с 3 киндерами).
Большие доходы -> большие запросы.
P.S. У Холифилда тоже были финансовые трудности, несмотря на заработанные им сотни млн баксов.

плюсану
знакомый не стонет вовсе, но когда поздравлял, мол, трудно пожелать человеку, у которого все есть, заметил, что яхты нет, самолета нет, летать приходится рейсовыми...
"экономический рост удовлетворяет в основном лишь те потребности, которые сам и создает" (Дж.К.Гэлбрейт)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 08 січ, 2019 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:41

  necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Может кто живёт возле железки в высотных домах? Реально ли влияет сила вибрации и микроколебания пропорционально этажу?
Хочу приобрести квартиру, не для жизни, а так, может для с сдачи в аренду, может для перепродажи, но в любом случае, душа болит за выбор этажа ))

Рельсы 300 метров от квартиры, окна выходят в противоположную сторону. Железная дорога дает звуковой фон от 90 до 110 дБ. Я так понимаю, чем выше этажность, тем слышнее, будет доноситься шум поездов ?

20-й с точки зрения вида и сохранения тепла, хотя по идее лучше 5-й,если от железки есть на пути до вашего дома строения,то они по идее будут гасить шум,хотя разница будет не принципиально разная,так что лучше 20-й.
Что по чём и где?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:59

  somilitark написав:так что лучше 20-й.
Что по чём и где?

Да, я тоже созреваю на двадцатый.Чем выше тем лучше. Я в ДБК-шном доме живу, спустился на пятый проверить,реально низко, там шум детей на площадке будет больше слышно, чем шум поездов)) 12 ещё привлекает но 400 баксов сверху хотят. Сума не существенная, но на двадцатом будет красивее. Выход однушки на две стороны,на Печерск балкон и на Птичку спальня,которая будет перекрываться четвертым домом. 48,8кв=32куе
necovi4
 
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