Не обращайте внимания.
Заедут bыдлососеди с Данбаса со средним звуковым фоном 120 дБ, даже не вспомните с какой стороны та железная дорога.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 20:55
Не обращайте внимания.
Заедут bыдлососеди с Данбаса со средним звуковым фоном 120 дБ, даже не вспомните с какой стороны та железная дорога.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:06
Дорого потому что быстро.
Сейчас Облэнерго нехило ломит за подключение.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:32
Ага))
Провел, небольшое расследование на выходных,а то начитался страшилок на домике, по поводу дребезжащих люстр,столов,диванов и прочей хренотени,видимо конкуренты из ОП,мочат ДБК. Пообщался с местными, человек 10 опросил.В помине такого нет,две одноколейки,шум какой-то есть, если напрямую окна выходят в метрах ста,но не стоит драматизировать. Это не на Виддубичах или на Вокзальной. Вывод такой,надо брать.Тем более буду брать в том доме, который будет окружен ещё тремя домами. Двойная защита.Всё будет хорошо, главное верить)))
Востаннє редагувалось necovi4 в Вів 08 січ, 2019 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:36
плюсану
знакомый не стонет вовсе, но когда поздравлял, мол, трудно пожелать человеку, у которого все есть, заметил, что яхты нет, самолета нет, летать приходится рейсовыми...
"экономический рост удовлетворяет в основном лишь те потребности, которые сам и создает" (Дж.К.Гэлбрейт)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 08 січ, 2019 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Савченко Так!
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:41
20-й с точки зрения вида и сохранения тепла, хотя по идее лучше 5-й,если от железки есть на пути до вашего дома строения,то они по идее будут гасить шум,хотя разница будет не принципиально разная,так что лучше 20-й.
Что по чём и где?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:59
Да, я тоже созреваю на двадцатый.Чем выше тем лучше. Я в ДБК-шном доме живу, спустился на пятый проверить,реально низко, там шум детей на площадке будет больше слышно, чем шум поездов)) 12 ещё привлекает но 400 баксов сверху хотят. Сума не существенная, но на двадцатом будет красивее. Выход однушки на две стороны,на Печерск балкон и на Птичку спальня,которая будет перекрываться четвертым домом. 48,8кв=32куе
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