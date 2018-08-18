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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3219322032213222

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:16

  necovi4 написав:
  freeze написав:Будем надеяться

Тоже там взяли? ;)


Фриз одессит , ему не интересен киевский бетон
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:18

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:это всего лишь новость из рубрики «вести с полей»

ок, спс


парень с небольшим бизнесом (я всего лишь один из его клиентов) принял волевое решение и ударным темпом построил дом, с нуля за 7 месяцев, имхо одно это достойно уважения
парню 34 года, он никогда не занимался ни стройками, ни ремонтами
я просто решил озвучить этот кейс

В мене колега, 32 роки, зріст 1,58 м, побудував океанську яхту за півроку своїми руками і вже відправився мандрувати.
"Вір, не вір, а не кажи : Брешеш!".
Степан Руданський
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:21

  freeze написав:ветра сильные будут дуть не часто.

Интересно, у меня торцевая квартира, не будет сильно продувать холодом зимой,не смотря на то что юго-западная сторона? Там где стрелка, это улица, с других сторон квартиры
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:25

  necovi4 написав:
  freeze написав:ветра сильные будут дуть не часто.

Интересно, у меня торцевая квартира, не будет сильно продувать, не смотря на то что юго-западная сторона?Там где стрелка, это улица, с других сторон квартиры


Много наружных стен
"+" меньше шума от соседей
"-" может быть зимой прохладно
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:26

  necovi4 написав:Интересно, у меня торцевая квартира, не будет сильно продувать, не смотря на то что юго-западная сторона?Там где стрелка, это улица, с других сторон квартиры


Это зависит вероятно индивидуально от дома, но обратите внимание на этот нюанс.
Надеюсь там не панорамное остекление ?
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:36

  necovi4 написав:
  freeze написав:ветра сильные будут дуть не часто.

Интересно, у меня торцевая квартира, не будет сильно продувать холодом зимой,не смотря на то что юго-западная сторона? Там где стрелка, это улица, с других сторон квартиры
Зображення


Планировка нерациональная за счет прихожей 11 кв.м а толку, ничего не поставишь, разве что по углам два шкафа, второе, что она торцевая, в общем нет преимуществ как на перепродажу.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:39

  necovi4 написав:
  somilitark написав:так что лучше 20-й.
Что по чём и где?

Навигатор,Куренёвка,епеня. Да, я тоже созреваю на двадцатый.Чем выше тем лучше. Я в ДБК-шном доме живу, спустился на пятый проверить,реально низко, там шум детей на площадке будет больше слышно, чем шум поездов)) 12 ещё привлекает но 400 баксов сверху хотят. Сума не существенная, но на двадцатом будет красивее. Выход однушки на две стороны,на Печерск балкон и на Птичку спальня,которая будет перекрываться четвертым домом. 48,8кв=32куе

Мляха муха,18.4 за квадрат выходит?
А по 14 000 это они не продавали,а только рекламу осенью делали?

Мне только не нравится вертикальная разводка отопления,совокЪ,счётчик индивидуальный не поставить,будете платить и за того парня,который как теплотехник Ура прикрутит себе по 20 секций чугунных батарей в каждую комнату и плюс обязательно сделает отвод в коридорчик :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:53

  Прохожий написав:
  antonivs3 написав:когда поздравлял, мол, трудно пожелать человеку, у которого все есть, заметил, что яхты нет, самолета нет, летать приходится рейсовыми...

вот это называется ВСЕ ЕСТЬ???
"У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый"
парень пришел к успеху, бггг :mrgreen:

вы кому отвечали? не, поскромнее, с поправкой на страну- все же мой знакомец не в Теннеси
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:56

  somilitark написав:Мляха муха,18.4 за квадрат выходит?
А по 14 000 это они не продавали,а только рекламу осенью делали?

Мне только не нравится вертикальная разводка отопления,совокЪ,счётчик индивидуальный не поставить,будете платить и за того парня,который как теплотехник Ура прикрутит себе по 20 секций чугунных батарей в каждую комнату и плюс обязательно сделает отвод в коридорчик :?

да нет там вертикальной раводки, ДБК уже лет 7 так точно горизонтально разводит
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:27

  somilitark написав:
Мне только не нравится вертикальная разводка отопления,совокЪ,счётчик индивидуальный не поставить,будете платить и за того парня,который как теплотехник Ура прикрутит себе по 20 секций чугунных батарей в каждую комнату и плюс обязательно сделает отвод в коридорчик :?

То есть,вы хотите сказать,что в последних строящихся домах с автономным отоплением Ярославичах2 Навигатор, невозможно установить счётчик на тепло?
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