Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:это всего лишь новость из рубрики «вести с полей»
ок, спс
парень с небольшим бизнесом (я всего лишь один из его клиентов) принял волевое решение и ударным темпом построил дом, с нуля за 7 месяцев, имхо одно это достойно уважения парню 34 года, он никогда не занимался ни стройками, ни ремонтами я просто решил озвучить этот кейс
В мене колега, 32 роки, зріст 1,58 м, побудував океанську яхту за півроку своїми руками і вже відправився мандрувати. "Вір, не вір, а не кажи : Брешеш!". Степан Руданський
somilitark написав:так что лучше 20-й. Что по чём и где?
Навигатор,Куренёвка,епеня. Да, я тоже созреваю на двадцатый.Чем выше тем лучше. Я в ДБК-шном доме живу, спустился на пятый проверить,реально низко, там шум детей на площадке будет больше слышно, чем шум поездов)) 12 ещё привлекает но 400 баксов сверху хотят. Сума не существенная, но на двадцатом будет красивее. Выход однушки на две стороны,на Печерск балкон и на Птичку спальня,которая будет перекрываться четвертым домом. 48,8кв=32куе
Мляха муха,18.4 за квадрат выходит? А по 14 000 это они не продавали,а только рекламу осенью делали?
Мне только не нравится вертикальная разводка отопления,совокЪ,счётчик индивидуальный не поставить,будете платить и за того парня,который как теплотехник Ура прикрутит себе по 20 секций чугунных батарей в каждую комнату и плюс обязательно сделает отвод в коридорчик
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
antonivs3 написав:когда поздравлял, мол, трудно пожелать человеку, у которого все есть, заметил, что яхты нет, самолета нет, летать приходится рейсовыми...
вот это называется ВСЕ ЕСТЬ??? "У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый" парень пришел к успеху, бггг
вы кому отвечали? не, поскромнее, с поправкой на страну- все же мой знакомец не в Теннеси
somilitark написав:Мляха муха,18.4 за квадрат выходит? А по 14 000 это они не продавали,а только рекламу осенью делали?
Мне только не нравится вертикальная разводка отопления,совокЪ,счётчик индивидуальный не поставить,будете платить и за того парня,который как теплотехник Ура прикрутит себе по 20 секций чугунных батарей в каждую комнату и плюс обязательно сделает отвод в коридорчик
да нет там вертикальной раводки, ДБК уже лет 7 так точно горизонтально разводит
somilitark написав: Мне только не нравится вертикальная разводка отопления,совокЪ,счётчик индивидуальный не поставить,будете платить и за того парня,который как теплотехник Ура прикрутит себе по 20 секций чугунных батарей в каждую комнату и плюс обязательно сделает отвод в коридорчик
То есть,вы хотите сказать,что в последних строящихся домах с автономным отоплением Ярославичах2 Навигатор, невозможно установить счётчик на тепло?