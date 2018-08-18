Да нет, это эконом вариант))
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Додано: Вів 08 січ, 2019 23:43
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:04
Конечно у нас зрада. Зачем нам пол в дереве, кинем коростеньский трёхполосный ламинат с одинаковым рисунком через полосу. Зачем нам белые стены, это для тупых америкосов, мы покрасим в красный. Ну а деревянная кухня включая боковины шкафов - фу, какая мерзость. Дсп наше всё. Техника из нержавейки, кстати у нас до сих пор диковинка. Вместо неё есть такая же, но серая
Ну туупыые (с интонацией задорнова)
Кстати, этот ремонт не надоест с вероятностью в 90%
Причем этот дизайн вечен после перекраски кухни. Да, её можно просто перекрасить. А вот 95 % наших модных ремонтов пойдёт в утиль.
Похожий шёлковый коврик мне знакомые из ирана привезли. Потрясающая вещь, правда рисунок более в кассике
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:09
Нужно велосипед смотреть. Эир, куплю ваш шоссер за 60%.
Вам не привыкать
Додано: Сер 09 січ, 2019 00:13
В навигаторе, да и вообще в подобных жк находящихся в промке, выше пятого нельзя покупать. Очень тоскливо смотреть через промку на одинокие дымящиеся трубы условной тэц. Можно неожиданно захотеть прекратить смотреть на это
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