Додано: Сер 09 січ, 2019 00:04

Loft написав: [

Прихожую-кухню назвали 4-й комнатой... И это когда кухня в кладовой. И это когда 70м2 квартира..



Короче у нас #зрада, а там живут #вшоколаде Прихожую-кухню назвали 4-й комнатой... И это когда кухня в кладовой. И это когда 70м2 квартира..Короче у нас #зрада, а там живут #вшоколаде

Конечно у нас зрада. Зачем нам пол в дереве, кинем коростеньский трёхполосный ламинат с одинаковым рисунком через полосу. Зачем нам белые стены, это для тупых америкосов, мы покрасим в красный. Ну а деревянная кухня включая боковины шкафов - фу, какая мерзость. Дсп наше всё. Техника из нержавейки, кстати у нас до сих пор диковинка. Вместо неё есть такая же, но сераяНу туупыые (с интонацией задорнова)Кстати, этот ремонт не надоест с вероятностью в 90%Причем этот дизайн вечен после перекраски кухни. Да, её можно просто перекрасить. А вот 95 % наших модных ремонтов пойдёт в утиль.Похожий шёлковый коврик мне знакомые из ирана привезли. Потрясающая вещь, правда рисунок более в кассике