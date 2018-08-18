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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3220322132223223

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:43

  freeze написав:Надеюсь там не панорамное остекление ?

Да нет, это эконом вариант))
necovi4
 
Повідомлень: 91
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:04

  Loft написав:[
Прихожую-кухню назвали 4-й комнатой... И это когда кухня в кладовой. И это когда 70м2 квартира..

Короче у нас #зрада, а там живут #вшоколаде

Конечно у нас зрада. Зачем нам пол в дереве, кинем коростеньский трёхполосный ламинат с одинаковым рисунком через полосу. Зачем нам белые стены, это для тупых америкосов, мы покрасим в красный. Ну а деревянная кухня включая боковины шкафов - фу, какая мерзость. Дсп наше всё. Техника из нержавейки, кстати у нас до сих пор диковинка. Вместо неё есть такая же, но серая

Ну туупыые (с интонацией задорнова)

Кстати, этот ремонт не надоест с вероятностью в 90%
Причем этот дизайн вечен после перекраски кухни. Да, её можно просто перекрасить. А вот 95 % наших модных ремонтов пойдёт в утиль.

Похожий шёлковый коврик мне знакомые из ирана привезли. Потрясающая вещь, правда рисунок более в кассике
hume
 
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З нами з: 27.12.12
Подякував: 424 раз.
Подякували: 672 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:09

  kingkongovets написав:Міст Метро чекає капітальний ремонт. Він триватиме 22 місяці

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/08/mi ... -misyatsi/

Нужно велосипед смотреть. Эир, куплю ваш шоссер за 60%.

Вам не привыкать :D
hume
 
Повідомлень: 5071
З нами з: 27.12.12
Подякував: 424 раз.
Подякували: 672 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:13

  remark написав:
  necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 .
Это где, Навигатор?

В навигаторе, да и вообще в подобных жк находящихся в промке, выше пятого нельзя покупать. Очень тоскливо смотреть через промку на одинокие дымящиеся трубы условной тэц. Можно неожиданно захотеть прекратить смотреть на это :mrgreen:
hume
 
Повідомлень: 5071
З нами з: 27.12.12
Подякував: 424 раз.
Подякували: 672 раз.
 
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  #<1 ... 3220322132223223
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