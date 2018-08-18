Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Это где, Навигатор?
В навигаторе, да и вообще в подобных жк находящихся в промке, выше пятого нельзя покупать. Очень тоскливо смотреть через промку на одинокие дымящиеся трубы условной тэц. Можно неожиданно захотеть прекратить смотреть на это