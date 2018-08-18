Прохожий написав:

antonivs3 написав: когда поздравлял, мол, трудно пожелать человеку, у которого все есть, заметил, что яхты нет, самолета нет, летать приходится рейсовыми... когда поздравлял, мол, трудно пожелать человеку,, заметил, что яхты нет, самолета нет, летать приходится рейсовыми...

У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый

вот это называется ВСЕ ЕСТЬ???парень пришел к успеху, бггг