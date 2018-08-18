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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:09

  kingkongovets написав:Міст Метро чекає капітальний ремонт. Він триватиме 22 місяці

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/08/mi ... -misyatsi/

Нужно велосипед смотреть. Эир, куплю ваш шоссер за 60%.

Вам не привыкать :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 00:13

  remark написав:
  necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 .
Это где, Навигатор?

В навигаторе, да и вообще в подобных жк находящихся в промке, выше пятого нельзя покупать. Очень тоскливо смотреть через промку на одинокие дымящиеся трубы условной тэц. Можно неожиданно захотеть прекратить смотреть на это :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 07:09

  hume написав:
  kingkongovets написав:Міст Метро чекає капітальний ремонт. Він триватиме 22 місяці

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/08/mi ... -misyatsi/

Нужно велосипед смотреть. Эир, куплю ваш шоссер за 60%.

Вам не привыкать :D

100 доларів ціна тому б/у велу.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера около 20.00-21.00 был на пересечении днепровской набережной и ахматовой, вонища стояла знатная. Давно такой вони не припомню. Думаю ПОХу нужно делать автономию и предъявлять Киеву за геноцид района))
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:В навигаторе, да и вообще в подобных жк находящихся в промке, выше пятого нельзя покупать. Очень тоскливо смотреть через промку на одинокие дымящиеся трубы условной тэц. Можно неожиданно захотеть прекратить смотреть на это

Вы не учитываете, что там ж/д насыпь на уровне 5-го этажа
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:21

  necovi4 написав:
  freeze написав:ветра сильные будут дуть не часто.

Интересно, у меня торцевая квартира, не будет сильно продувать холодом зимой,не смотря на то что юго-западная сторона? Там где стрелка, это улица, с других сторон квартиры
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Не стоит брать торцевую, панель и так холодная, это будет минусом при перепродаже.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:22

Когда денег на серебряную милю нет, а очень хочется, ДА еще и с пользой для семейного бюджета - можно пойти работать в ТЦ.
Дарю телефончик:-) и шанс для франта и ко.


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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  antonivs3 написав:когда поздравлял, мол, трудно пожелать человеку, у которого все есть, заметил, что яхты нет, самолета нет, летать приходится рейсовыми...

вот это называется ВСЕ ЕСТЬ???
"У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый"

парень пришел к успеху, бггг :mrgreen:
Бгг.. Да. Нормальный средний американец, работает на производстве на инженерной позиции. Чем занимаются ваши родственники с доходами в 600 К в год? Юристы, врачи, бизнесом? Ну я их поздравляю. Прикалываться только над другими людьми, которые живут в реальном мире, не надо, а то у вас тут погляжу все стабильно перфектно: лучшая недвига, лучшие сделки на пиках, зарубежом недвига, родственники все прекрасно себя чувствуют... Круто, е-мое.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:
  freeze написав:ветра сильные будут дуть не часто.

Интересно, у меня торцевая квартира, не будет сильно продувать холодом зимой,не смотря на то что юго-западная сторона? Там где стрелка, это улица, с других сторон квартиры
Зображення
Однушек с кухней 17 м2 нет в Навигаторе, или нет в продаже?

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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:50

  Alex_V_K_79 написав:Однушек с кухней 17 м2 нет в Навигаторе, или нет в продаже?

Нет в продаже, может в четвертом доме будут
necovi4
 
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