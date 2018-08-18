Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Посоветуйте, какой выбрать этаж ? Предлагают 5,12,20 . Это где, Навигатор?
В навигаторе, да и вообще в подобных жк находящихся в промке, выше пятого нельзя покупать. Очень тоскливо смотреть через промку на одинокие дымящиеся трубы условной тэц. Можно неожиданно захотеть прекратить смотреть на это
Вчера около 20.00-21.00 был на пересечении днепровской набережной и ахматовой, вонища стояла знатная. Давно такой вони не припомню. Думаю ПОХу нужно делать автономию и предъявлять Киеву за геноцид района))
hume написав:В навигаторе, да и вообще в подобных жк находящихся в промке, выше пятого нельзя покупать. Очень тоскливо смотреть через промку на одинокие дымящиеся трубы условной тэц. Можно неожиданно захотеть прекратить смотреть на это
Вы не учитываете, что там ж/д насыпь на уровне 5-го этажа
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
antonivs3 написав:когда поздравлял, мол, трудно пожелать человеку, у которого все есть, заметил, что яхты нет, самолета нет, летать приходится рейсовыми...
вот это называется ВСЕ ЕСТЬ??? "У родственника в Теннеси 86 К грязными: дом 180 м2 в ипотеке, 2 авто (Джетта почти новая и форд Эксплорер до 10 лет, мот хороший почти новый"
парень пришел к успеху, бггг
Бгг.. Да. Нормальный средний американец, работает на производстве на инженерной позиции. Чем занимаются ваши родственники с доходами в 600 К в год? Юристы, врачи, бизнесом? Ну я их поздравляю. Прикалываться только над другими людьми, которые живут в реальном мире, не надо, а то у вас тут погляжу все стабильно перфектно: лучшая недвига, лучшие сделки на пиках, зарубежом недвига, родственники все прекрасно себя чувствуют... Круто, е-мое.