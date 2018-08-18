Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:56
Гламурним любителям фейкувати про заробітки шоферів і будівельників в Україні:
"7 утра. Аэропорт.
Одновременно вылетают три рейса в Польшу: два в Варшаву и один в Познань.
В зоне контроля
толпы здоровых крепких украинских мужиков
. Видно, что большинство из них не киевляне, едут они не на прогулку, а на заработки и летят заграницу в первый раз.
Летят в первый раз не на отдых с семьей, а на работу. Сами-одни. Оставляя семью дома.
И вернутся они через 6 месяцев домой на побывку не с миллионами в кармане и даже не с зарплатой директора госкорпорации, а со средней зарплатой столичного менеджера. На сегодня средняя зарплата которая их ждёт в Польше – это 2500-3000 злотых или 600-700 евро в месяц. Минус жильё, минус на жизнь.
Для реально работающей экономики, приходящих в страну инвестиций и развивающегося производства – это ж реально ведь не глобальные деньги.
Мужики, которые могли бы поднимать экономику своей страны, уезжают поднимать экономику соседей."
https://uainfo.org/blognews/1547017176- ... raine.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:08
vst написав:
Не стоит брать торцевую, панель и так холодная, это будет минусом при перепродаже.
Изначально я хотел брать во второй секции 42 квадрата, на двушку дешевле, но ближе к рельсам, теперь даже не знаю, торцевую или эту взять, как на картинке?
necovi4
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:20
necovi4 В економе нужно брать ту что дешевле. Все остатое лирика, за которую не платят деньги.
Всім процвітання!
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