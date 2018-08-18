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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1294
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
46
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1294
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:56

Хіпстерам, рожевоокулярникам та іншим брадобрєям:

Гламурним любителям фейкувати про заробітки шоферів і будівельників в Україні:

"7 утра. Аэропорт.

Одновременно вылетают три рейса в Польшу: два в Варшаву и один в Познань.

В зоне контроля толпы здоровых крепких украинских мужиков. Видно, что большинство из них не киевляне, едут они не на прогулку, а на заработки и летят заграницу в первый раз.

Летят в первый раз не на отдых с семьей, а на работу. Сами-одни. Оставляя семью дома.

И вернутся они через 6 месяцев домой на побывку не с миллионами в кармане и даже не с зарплатой директора госкорпорации, а со средней зарплатой столичного менеджера.


На сегодня средняя зарплата которая их ждёт в Польше – это 2500-3000 злотых или 600-700 евро в месяц. Минус жильё, минус на жизнь.

Для реально работающей экономики, приходящих в страну инвестиций и развивающегося производства – это ж реально ведь не глобальные деньги.

Мужики, которые могли бы поднимать экономику своей страны, уезжают поднимать экономику соседей."

https://uainfo.org/blognews/1547017176- ... raine.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:08

  vst написав:Не стоит брать торцевую, панель и так холодная, это будет минусом при перепродаже.

Изначально я хотел брать во второй секции 42 квадрата, на двушку дешевле, но ближе к рельсам, теперь даже не знаю, торцевую или эту взять, как на картинке?Зображення
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:20

necovi4

В економе нужно брать ту что дешевле. Все остатое лирика, за которую не платят деньги.
Всім процвітання!
Первый
 
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