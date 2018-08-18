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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1295
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1295
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:56

  flyman написав:
  Zebra написав:Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.

наїлися

Напівпідвал коштував 200 кгрн. Домік - 14% за рік.
Отже вартість напівпідвалу 172 кгрн. Правильно?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:57

  trololo написав:
  Zebra написав:Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.


Потому что в индексе минимум 50% шлака
То в тебе в голові 50% шлака.
Як справи у "успішного" юриста?
Субсидії все ще отримуєш?
І продовжуєш грітись теплом від сусідів?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:02

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он брутто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...
сорри неправильно написал, указанные цифры все равно неслабые по нашим меркам

Не НЙ, столица одного из северных штатов
Дом 400м2+, 4 машины(до 5 лет), отдых 2-3 раза в год(Мексика и Европа)+ 1-2раза горнолыжные(США или Канада), выезды на уикенды не считаются 8)
Старший сын учится на дантиста(60куе/год), средний пока в колледже, страховки и т.д.
Да, доходы большие но расходы тоже, по факту "скирдовать" не получается...

По "парадоксу Холифилда": проблема не заработать, проблема сохранить ну и желательно приумножить...


Прохожий, перестаньте валять дурака (судя по смайлику - Вы просто хвастаетесь, и это можно понять 8) ).
Стонут - когда приходится резать все основные расходы (еда/жильё). По выделенному - там всё в полном порядке.
Как в том анекдоте:
- Как дела?
- Да так... Не особо... Магниевые колёса достать нигде не могу... Жене скидку не сделали когда она шубу за $50000 пришла за налик покупать... Заказал итальянскую сантехнику, а мне финскую привезли... А у тебя как?
- У меня? Да пошёл ты нахрен! :evil:


Для скирдования нужна цель - нахрена. А если и так всё ок - то сделать подушку безопасности, а потом просаживать всё что есть. ИМХО, конечно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел обзор ЖК OBOLON RESIDENCES, хозяин квартиры рукой до потолка и говорит что это нормально так и должно быть в элите.
Смешно.
мне даже на видео потолок на голову давил.
Считаю что в элите минимум 3 метра должно быть.

про виды из окна вообще молчу
смотрите сами)
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:05

  trololo написав:
  Zebra написав:Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.


Потому что в индексе минимум 50% шлака

Ещё 11-12 лет назад этот шлак разметали в ипотеку как последний шанс зацепиться за жильё ведь "буиттокадоражать"
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:11

  Первый написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.

наїлися

Напівпідвал коштував 200 кгрн. Домік - 14% за рік.
Отже вартість напівпідвалу 172 кгрн. Правильно?

економія на оренді не менше чим 2200 грн. (сама дешевша кімната в Бучі), отже 15,3% доходності, Бінго!!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:14

flyman

Я не побачив в розрахунку, за результатами якого отримано "бінго", використання індексу доміка.
Як індекс застосувати на практиці?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:33

  Zebra написав:
  trololo написав:
  Zebra написав:Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.


Потому что в индексе минимум 50% шлака

Ещё 11-12 лет назад этот шлак разметали в ипотеку как последний шанс зацепиться за жильё ведь "буиттокадоражать"


И что? Сейчас охотнее гребут дешевый пригород, чем шлачок. Индексы общие ни о чем, надо смотреть динамику равнозначного жилья
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:38

  necovi4 написав:
  remark написав:Это где, Навигатор?

Ага))
Провел, небольшое расследование на выходных,а то начитался страшилок на домике, по поводу дребезжащих люстр,столов,диванов и прочей хренотени,видимо конкуренты из ОП,мочат ДБК. Пообщался с местными, человек 10 опросил.В помине такого нет,две одноколейки,шум какой-то есть, если напрямую окна выходят в метрах ста,но не стоит драматизировать. Это не на Виддубичах или на Вокзальной. Вывод такой,надо брать.Тем более буду брать в том доме, который будет окружен ещё тремя домами. Двойная защита.Всё будет хорошо, главное верить)))

А що на Вокзальні? Бо живу напроти Південного (Квартет), шуму якось не помічав.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:52

  Первый написав:flyman

Я не побачив в розрахунку, за результатами якого отримано "бінго", використання індексу доміка.
Як індекс застосувати на практиці?

ти зробив все правильно.
всім процвітання!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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