Прохожий написав: Прохожий написав: Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он брутто 450куе/год жена 150куе/год, стонут...

Не НЙ, столица одного из северных штатов

Дом 400м2+, 4 машины(до 5 лет), отдых 2-3 раза в год(Мексика и Европа)+ 1-2раза горнолыжные(США или Канада), выезды на уикенды не считаются

Старший сын учится на дантиста(60куе/год), средний пока в колледже, страховки и т.д.

Да, доходы большие но расходы тоже, по факту "скирдовать" не получается...



Прохожий, перестаньте валять дурака (судя по смайлику - Вы просто хвастаетесь, и это можно понять ).

Стонут - когда приходится резать все основные расходы (еда/жильё). По выделенному - там всё в полном порядке.

Как в том анекдоте:

- Как дела?

- Да так... Не особо... Магниевые колёса достать нигде не могу... Жене скидку не сделали когда она шубу за $50000 пришла за налик покупать... Заказал итальянскую сантехнику, а мне финскую привезли... А у тебя как?

- У меня? Да пошёл ты нахрен!





