|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:56
flyman написав: Zebra написав:
Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.
наїлися
Напівпідвал коштував 200 кгрн. Домік - 14% за рік.
Отже вартість напівпідвалу 172 кгрн. Правильно?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13723
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1804 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:57
trololo написав: Zebra написав:
Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.
Потому что в индексе минимум 50% шлака
То в тебе в голові 50% шлака.
Як справи у "успішного" юриста?
Субсидії все ще отримуєш?
І продовжуєш грітись теплом від сусідів?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18926
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1096 раз.
- Подякували: 2015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:02
Прохожий написав: Прохожий написав:
Брат в США живет овер 20лет, 3е детей, дом в ипотеке, доход он брутто
450куе/год жена 150куе/год, стонут...
сорри неправильно написал, указанные цифры все равно неслабые по нашим меркам
Не НЙ, столица одного из северных штатов
Дом 400м2+, 4 машины(до 5 лет), отдых 2-3 раза в год(Мексика и Европа)+ 1-2раза горнолыжные(США или Канада), выезды на уикенды не считаются
Старший сын учится на дантиста(60куе/год), средний пока в колледже, страховки и т.д.
Да, доходы большие но расходы тоже, по факту "скирдовать" не получается...
По "парадоксу Холифилда": проблема не заработать, проблема сохранить ну и желательно приумножить...
Прохожий, перестаньте валять дурака (судя по смайлику - Вы просто хвастаетесь, и это можно понять
).
Стонут - когда приходится резать все основные расходы (еда/жильё). По выделенному - там всё в полном порядке.
Как в том анекдоте:
- Как дела?
- Да так... Не особо... Магниевые колёса достать нигде не могу... Жене скидку не сделали когда она шубу за $50000 пришла за налик покупать... Заказал итальянскую сантехнику, а мне финскую привезли... А у тебя как?
- У меня? Да пошёл ты нахрен!
Для скирдования нужна цель - нахрена. А если и так всё ок - то сделать подушку безопасности, а потом просаживать всё что есть. ИМХО, конечно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
-
galadriel
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:03
Посмотрел обзор ЖК OBOLON RESIDENCES, хозяин квартиры рукой до потолка и говорит что это нормально так и должно быть в элите.
Смешно.
мне даже на видео потолок на голову давил.
Считаю что в элите минимум 3 метра должно быть.
про виды из окна вообще молчу
смотрите сами)
-
BiBiGo
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 09.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:05
trololo написав: Zebra написав:
Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.
Потому что в индексе минимум 50% шлака
Ещё 11-12 лет назад этот шлак разметали в ипотеку как последний шанс зацепиться за жильё ведь "буиттокадоражать"
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 6550
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:11
Первый написав: flyman написав: Zebra написав:
Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.
наїлися
Напівпідвал коштував 200 кгрн. Домік - 14% за рік.
Отже вартість напівпідвалу 172 кгрн. Правильно?
економія на оренді не менше чим 2200 грн. (сама дешевша кімната в Бучі), отже 15,3% доходності, Бінго!!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14881
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 890 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:14
flyman
Я не побачив в розрахунку, за результатами якого отримано "бінго", використання індексу доміка.
Як індекс застосувати на практиці?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13723
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1804 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:33
Zebra написав: trololo написав: Zebra написав:
Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.
Потому что в индексе минимум 50% шлака
Ещё 11-12 лет назад этот шлак разметали в ипотеку как последний шанс зацепиться за жильё ведь "буиттокадоражать"
И что? Сейчас охотнее гребут дешевый пригород, чем шлачок. Индексы общие ни о чем, надо смотреть динамику равнозначного жилья
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3672
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1839 раз.
- Подякували: 1024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:38
necovi4 написав: remark написав:
Это где, Навигатор?
Ага))
Провел, небольшое расследование на выходных,а то начитался страшилок на домике, по поводу дребезжащих люстр,столов,диванов и прочей хренотени,видимо конкуренты из ОП,мочат ДБК. Пообщался с местными, человек 10 опросил.В помине такого нет,две одноколейки,шум какой-то есть, если напрямую окна выходят в метрах ста,но не стоит драматизировать. Это не на Виддубичах или на Вокзальной
. Вывод такой,надо брать.Тем более буду брать в том доме, который будет окружен ещё тремя домами. Двойная защита.Всё будет хорошо, главное верить)))
А що на Вокзальні? Бо живу напроти Південного (Квартет), шуму якось не помічав.
-
farynator2008
-
-
- Повідомлень: 54
- З нами з: 11.11.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:52
Первый написав:flyman
Я не побачив в розрахунку, за результатами якого отримано "бінго", використання індексу доміка.
Як індекс застосувати на практиці?
ти зробив все правильно.
всім процвітання!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14881
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 890 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|