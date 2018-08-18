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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:54
flyman написав: Первый написав:flyman
Я не побачив в розрахунку, за результатами якого отримано "бінго", використання індексу доміка.
Як індекс застосувати на практиці?
ти зробив все правильно.
всім процвітання!
Флай, ты написал как тёлочка) поржал
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Kostia
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:02
BiBiGo написав:
Посмотрел обзор ЖК OBOLON RESIDENCES, хозяин квартиры рукой до потолка и говорит что это нормально так и должно быть в элите.
Смешно.
мне даже на видео потолок на голову давил.
Считаю что в элите минимум 3 метра должно быть.
про виды из окна вообще молчу
смотрите сами)
Зато очень удобно мыть люстру и менять в ней лампочки.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:12
Kostia написав: flyman написав: Первый написав:flyman
Я не побачив в розрахунку, за результатами якого отримано "бінго", використання індексу доміка.
Як індекс застосувати на практиці?
ти зробив все правильно.
всім процвітання!
Флай, ты написал как тёлочка) поржал
Я писав в стилі Первого, а що учотка Первий тьолка, чи ахтунг?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:12
Alex_V_K_79 написав:
В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас
Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
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necovi4
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:15
BiBiGo написав:
Посмотрел обзор ЖК OBOLON RESIDENCES, хозяин квартиры рукой до потолка и говорит что это нормально так и должно быть в элите.
Смешно.
мне даже на видео потолок на голову давил.
Считаю что в элите минимум 3 метра должно быть.
про виды из окна вообще молчу
смотрите сами)
Типовий шлак для шлаководів, які не здатні розрізнити тверде від гарячого.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:19
necovi4 написав: Alex_V_K_79 написав:
В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас
Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
Какое нах... метро? Люди ,вы что,ДЭБИЛЫ? Эту утку пустили ,чтоб варшавку распродать.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:20
flyman написав: Kostia написав: flyman написав:
ти зробив все правильно.
всім процвітання!
Флай, ты написал как тёлочка) поржал
Я писав в стилі Первого, а що учотка Первий тьолка, чи ахтунг?
А что, первого ещё кто-то читает? Он уже полгода пишет то же самое
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Kostia
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