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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1295
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
89
Раціональне планування та метраж
15%
200
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
243
Якість будівництва
16%
202
Всього голосів : 1295
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:54

  flyman написав:
  Первый написав:flyman

Я не побачив в розрахунку, за результатами якого отримано "бінго", використання індексу доміка.
Як індекс застосувати на практиці?

ти зробив все правильно.
всім процвітання!

Флай, ты написал как тёлочка) поржал
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:02

  BiBiGo написав:Посмотрел обзор ЖК OBOLON RESIDENCES, хозяин квартиры рукой до потолка и говорит что это нормально так и должно быть в элите.
Смешно.
мне даже на видео потолок на голову давил.
Считаю что в элите минимум 3 метра должно быть.

про виды из окна вообще молчу
смотрите сами)

Зато очень удобно мыть люстру и менять в ней лампочки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:12

  Kostia написав:
  flyman написав:
  Первый написав:flyman

Я не побачив в розрахунку, за результатами якого отримано "бінго", використання індексу доміка.
Як індекс застосувати на практиці?

ти зробив все правильно.
всім процвітання!

Флай, ты написал как тёлочка) поржал

Я писав в стилі Первого, а що учотка Первий тьолка, чи ахтунг?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:12

  Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас

Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:15

  BiBiGo написав:Посмотрел обзор ЖК OBOLON RESIDENCES, хозяин квартиры рукой до потолка и говорит что это нормально так и должно быть в элите.
Смешно.
мне даже на видео потолок на голову давил.
Считаю что в элите минимум 3 метра должно быть.

про виды из окна вообще молчу
смотрите сами)

Типовий шлак для шлаководів, які не здатні розрізнити тверде від гарячого.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:19

  necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас

Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))

Какое нах... метро? Люди ,вы что,ДЭБИЛЫ? Эту утку пустили ,чтоб варшавку распродать.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:20

  flyman написав:
  Kostia написав:
  flyman написав:ти зробив все правильно.
всім процвітання!

Флай, ты написал как тёлочка) поржал

Я писав в стилі Первого, а що учотка Первий тьолка, чи ахтунг?

А что, первого ещё кто-то читает? Он уже полгода пишет то же самое
Kostia
 
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