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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:19

  necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас

Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))

Какое нах... метро? Люди ,вы что,ДЭБИЛЫ? Эту утку пустили ,чтоб варшавку распродать.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:32

что касательно частных домов.
вот одна барышня строит вроде как качественные дома, судя по отзывам
вот такое чудо можно взять за 90к в малютянке
двухэтажка, 167 м2, участок 7,4 сотки, под настоящую чистовую, дом мегаутеплен,


или такое
10 соток, 120 м2 + террасы, ожидаемая цена продаж с ремонтом = 120 000 уе, дом на 4 спальни, одноэтажный
Зображення

что скажете?
BiBiGo
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас

Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
Спасибо, выбор небольшой в этих деньгах. В ДБК верю то же, думаю, что свои 8-10 К на однухе даже в Навигаторе сделаете, если не решите сдавать. Может, и есть смысл в случае последующей перепродажи прислушаться к Первому и брать подешевле. Хотя, я так понял, у Вас и так большой опыт с однушками от ДБК :).

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:54

  hume написав:Конечно у нас зрада. Зачем нам пол в дереве, кинем коростеньский трёхполосный ламинат с одинаковым рисунком через полосу. Зачем нам белые стены, это для тупых америкосов, мы покрасим в красный. Ну а деревянная кухня включая боковины шкафов - фу, какая мерзость. Дсп наше всё. Техника из нержавейки, кстати у нас до сих пор диковинка. Вместо неё есть такая же, но серая

Ну туупыые (с интонацией задорнова)

Кстати, этот ремонт не надоест с вероятностью в 90%
Причем этот дизайн вечен после перекраски кухни. Да, её можно просто перекрасить. А вот 95 % наших модных ремонтов пойдёт в утиль.

Похожий шёлковый коврик мне знакомые из ирана привезли. Потрясающая вещь, правда рисунок более в кассике


Люто плюсую, прямо мои мысли! Именно "модность" наших дизайнов часто потом играют с ними злую шутку. У америкосов интерьеры очень часто похожие (светлые однотонные стены, деревянный пол), но акценты делаются мебелью и предметами интерьера
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас

Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
И ещё, для инфо, 2 знакомые взяли по однушке около 40-42 м2 в Республике в рассрочку. Одна в ноябре с 50 % первым взносом хороший этаж за около 40. Вторая в декабре с 10 % за низкий этаж и уже за 42. При этом рассрочка, по-моему, была и на 3 года, то есть с середины 20-го живёте и продолжаете ещё год платить. Да, и перепродать по переуступке с КАНом нельзя :). Жк обещает быть неплохим, как по мне.

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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:02

  trololo написав:
  Zebra написав:
  trololo написав:[quote="4547756:Zebra"Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.[/quote

Потому что в индексе минимум 50% шлака

Ещё 11-12 лет назад этот шлак разметали в ипотеку как последний шанс зацепиться за жильё ведь "буиттокадоражать"


И что? Сейчас охотнее гребут дешевый пригород, чем шлачок. Индексы общие ни о чем, надо смотреть динамику равнозначного жилья

Звезда пригорода закатилась: наелись.
Оболонь с 90% застройки 1970 - начала 1980-х дороже ПОХа. Это реальные цены.
Всё, что нужно знать про совкошлак.
ЗЫ друг собирается съезжать с Урловской на неоВеник, т.к. наелся левого берега
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:02

  airmax78 написав:
  BiBiGo написав:Посмотрел обзор ЖК OBOLON RESIDENCES, хозяин квартиры рукой до потолка и говорит что это нормально так и должно быть в элите.
Смешно. мне даже на видео потолок на голову давил.
про виды из окна вообще молчу,смотрите сами)

Зато очень удобно мыть люстру и менять в ней лампочки.

еще очень удобно закрашивать валиком следы от шимпанского и прочей жизнедеятельности- не нужно на 99м автобусе тащиться в Леруа на Полярной за стремянкой.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:10

  Alex_V_K_79 написав:Однушек с кухней 17 м2 нет в Навигаторе, или нет в продаже?

если посмотреть на картинку, справа от обсуждаемой квартиры находится как раз однуха с кухней 17м2
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:14

  airmax78 написав:Красивая картинка. Только надо было продлить линию по периметру комлекса и вместо черточек - крестики нарисовать.
P.S. Не покупайте это. Или ОК, просто перед покупкой спросите себя: хотели бы вы жить в таком доме и в этом месте?


Класс!!!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:16

  necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас

Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))

Боль от жжения баблом ляшки снимают в спортлото и других лото:-)
Нету денег - нет жжения.

Домик за год -14% в доларах. А еще и инфляция! Такое ощущение че Ваши сообщения как последний загон в бетон. Терпите, или в космолот:-)
Всім процвітання!
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