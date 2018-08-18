Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас
Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет (( В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
Какое нах... метро? Люди ,вы что,ДЭБИЛЫ? Эту утку пустили ,чтоб варшавку распродать.
что касательно частных домов. вот одна барышня строит вроде как качественные дома, судя по отзывам вот такое чудо можно взять за 90к в малютянке двухэтажка, 167 м2, участок 7,4 сотки, под настоящую чистовую, дом мегаутеплен,
или такое 10 соток, 120 м2 + террасы, ожидаемая цена продаж с ремонтом = 120 000 уе, дом на 4 спальни, одноэтажный
Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас
Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет (( В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
Спасибо, выбор небольшой в этих деньгах. В ДБК верю то же, думаю, что свои 8-10 К на однухе даже в Навигаторе сделаете, если не решите сдавать. Может, и есть смысл в случае последующей перепродажи прислушаться к Первому и брать подешевле. Хотя, я так понял, у Вас и так большой опыт с однушками от ДБК .
hume написав:Конечно у нас зрада. Зачем нам пол в дереве, кинем коростеньский трёхполосный ламинат с одинаковым рисунком через полосу. Зачем нам белые стены, это для тупых америкосов, мы покрасим в красный. Ну а деревянная кухня включая боковины шкафов - фу, какая мерзость. Дсп наше всё. Техника из нержавейки, кстати у нас до сих пор диковинка. Вместо неё есть такая же, но серая
Ну туупыые (с интонацией задорнова)
Кстати, этот ремонт не надоест с вероятностью в 90% Причем этот дизайн вечен после перекраски кухни. Да, её можно просто перекрасить. А вот 95 % наших модных ремонтов пойдёт в утиль.
Похожий шёлковый коврик мне знакомые из ирана привезли. Потрясающая вещь, правда рисунок более в кассике
Люто плюсую, прямо мои мысли! Именно "модность" наших дизайнов часто потом играют с ними злую шутку. У америкосов интерьеры очень часто похожие (светлые однотонные стены, деревянный пол), но акценты делаются мебелью и предметами интерьера
Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас
Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет (( В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
И ещё, для инфо, 2 знакомые взяли по однушке около 40-42 м2 в Республике в рассрочку. Одна в ноябре с 50 % первым взносом хороший этаж за около 40. Вторая в декабре с 10 % за низкий этаж и уже за 42. При этом рассрочка, по-моему, была и на 3 года, то есть с середины 20-го живёте и продолжаете ещё год платить. Да, и перепродать по переуступке с КАНом нельзя . Жк обещает быть неплохим, как по мне.
trololo написав:[quote="4547756:Zebra"Домик рисует продолжение нисходящего тренда в баксах. И это без учёта валютной инфляции. И это при росте доходов, и это при росте экономики.[/quote
Потому что в индексе минимум 50% шлака
Ещё 11-12 лет назад этот шлак разметали в ипотеку как последний шанс зацепиться за жильё ведь "буиттокадоражать"
И что? Сейчас охотнее гребут дешевый пригород, чем шлачок. Индексы общие ни о чем, надо смотреть динамику равнозначного жилья
Звезда пригорода закатилась: наелись. Оболонь с 90% застройки 1970 - начала 1980-х дороже ПОХа. Это реальные цены. Всё, что нужно знать про совкошлак. ЗЫ друг собирается съезжать с Урловской на неоВеник, т.к. наелся левого берега
BiBiGo написав:Посмотрел обзор ЖК OBOLON RESIDENCES, хозяин квартиры рукой до потолка и говорит что это нормально так и должно быть в элите. Смешно. мне даже на видео потолок на голову давил. про виды из окна вообще молчу,смотрите сами)
Зато очень удобно мыть люстру и менять в ней лампочки.
еще очень удобно закрашивать валиком следы от шимпанского и прочей жизнедеятельности- не нужно на 99м автобусе тащиться в Леруа на Полярной за стремянкой.
airmax78 написав:Красивая картинка. Только надо было продлить линию по периметру комлекса и вместо черточек - крестики нарисовать. P.S. Не покупайте это. Или ОК, просто перед покупкой спросите себя: хотели бы вы жить в таком доме и в этом месте?
Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас
Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет (( В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))
Боль от жжения баблом ляшки снимают в спортлото и других лото:-) Нету денег - нет жжения.
Домик за год -14% в доларах. А еще и инфляция! Такое ощущение че Ваши сообщения как последний загон в бетон. Терпите, или в космолот:-)