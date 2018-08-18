Радянське житло - це половина КРЖН.
Ціни данного сегменту перестали падати з середини 2018.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:23
Радянське житло - це половина КРЖН.
Ціни данного сегменту перестали падати з середини 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:25
Загоньщик-неудачник
Я Б ЕГО УВОЛИЛ!
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Результаты работы аэропортов Украины в 2018 году:
Аэропорт Борисполь — 12 млн 603 тыс пассажиров (+19,4% по сравнению с 2017 годом)
Аэропорт Жуляны — (+51,9%)
Аэропорт Львов — (+48%)
Аэропорт Харьков — (+19%)
Аэропорт Запорожье — (+15%)
Аэропорт Черновцы — (+51,7%)
"Пытання - Why?" (с)
Го*ноеды, ваши версии?
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:39
сірий
Он как последний шанс впарить воздух над котлованом.
И там посмотрел, и там посмотрел - воздуха дешевле чем за 40куе нет.
Не верим!!!!
Всім процвітання!
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:39
Кому срочно надо продать наследство с деревянными рамами и обосцяным МОПом не в паре км от Майдана, дабы поскорее увидеть Гоа либо взять кредит на пластмассовую Тойоту 2019г.в., не будет смотреть на индексы, а сделает ХОРОШИЙ торг уместным. Возможно так и была куплена "папяцот" однушка ну БВС.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 09 січ, 2019 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
надо не ждать, а работать, работать и работать!!! Под лежачий камень вода не течёт
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:53
Ого. Увидел текст от Франта.
У него Половина кржн не падает. Полуподвал у человекамухи не падает. У четвертого разобрали все новострои. У Ейра МОП в космос улетел.
Че ж тогда у домика упало на -14%?
Какой то сюр происходит.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 09 січ, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:05
Місцеве панство не розуміє, чому "вторинка" біля метро коштує "аж" 28 000 - 35 000 дол.
Ось пояснення:
"За даними Фонду, трудова міграція "значно зросла" через розчарування українців економічним становищем.
Як наголошується, економіка України стикається із серйозними проблемами. Зростання її недостатньо, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.
За даними МВФ, бізнес-клімат усе ще в незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям, а проблеми в банківській системі, зокрема безнадійні кредити, залишаються невирішеними.
"Важливо, що через розчарування економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють майже 2-3 мільйони українців", - йдеться у звіті.
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 09 січ, 2019 14:22
При такой звукоизоляции нужно покупать квартиры с максимальным количеством стен "на улицу", а не на шумных соседей. Лучше зимой переплатить по пару сот гривен в месяц, чем все время слышать, что делает твой сосед.
|