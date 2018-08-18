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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3224322532263227

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:23

  Рыба-сом написав:Звезда пригорода закатилась: наелись.
Оболонь с 90% застройки 1970 - начала 1980-х дороже ПОХа. Это реальные цены.
Всё, что нужно знать про совкошлак.

Радянське житло - це половина КРЖН.
Ціни данного сегменту перестали падати з середини 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:25

  Первый написав:
  necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:В кэше посидеть не хотите, подождать, выборы там и прочее? почему торопитесь сейчас

Да,я как бы не тороплюсь,уже пол года ищу объект, и ничего толкового нет ((
В ДБК верю, знаю что достроиться,но и у них толковых вариантов нет. На Ревуцкого ведут переговоры, скоро запустят в продажу, но и там место не очень. Вариантов тупо нет. ИнтерГал- Нивки Парк запустили 8 дом в продажу. Однуха 41 метр, уже с ремонтом, будет стоить почти 40куе,но сдача конец 20года. Что скажете? Ну или Варшавский с перспективой на метро. Закинуть туда тридцатку и ждать,ждать,ждать )))

Боль от жжения баблом ляшки снимают в спортлото и других лото:-)
Нету денег - нет жжения.

Домик за год -14% в доларах. А еще и инфляция! Такое ощущение че Ваши сообщения как последний загон в бетон. Терпите, или в космолот:-)

Загоньщик-неудачник :D
Я Б ЕГО УВОЛИЛ!
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Результаты работы аэропортов Украины в 2018 году:

Аэропорт Борисполь — 12 млн 603 тыс пассажиров (+19,4% по сравнению с 2017 годом)
Аэропорт Жуляны — (+51,9%)
Аэропорт Львов — (+48%)
Аэропорт Харьков — (+19%)
Аэропорт Запорожье — (+15%)
Аэропорт Черновцы — (+51,7%)

"Пытання - Why?" (с)
Го*ноеды, ваши версии?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:39

сірий

Он как последний шанс впарить воздух над котлованом.
И там посмотрел, и там посмотрел - воздуха дешевле чем за 40куе нет.
Не верим!!!! :D
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:39

  Frant написав:
  Рыба-сом написав:Звезда пригорода закатилась: наелись.
Оболонь с 90% застройки 1970 - начала 1980-х дороже ПОХа. Это реальные цены.
Всё, что нужно знать про совкошлак.

Радянське житло - це половина КРЖН.
Ціни данного сегменту перестали падати з середини 2018.

Кому срочно надо продать наследство с деревянными рамами и обосцяным МОПом не в паре км от Майдана, дабы поскорее увидеть Гоа либо взять кредит на пластмассовую Тойоту 2019г.в., не будет смотреть на индексы, а сделает ХОРОШИЙ торг уместным. Возможно так и была куплена "папяцот" однушка ну БВС.
Востаннє редагувалось барабашов в Сер 09 січ, 2019 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:...и ждать,ждать,ждать )))

надо не ждать, а работать, работать и работать!!! Под лежачий камень вода не течёт
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:53

  барабашов написав:
  Frant написав:
  Рыба-сом написав:Звезда пригорода закатилась: наелись.
Оболонь с 90% застройки 1970 - начала 1980-х дороже ПОХа. Это реальные цены.
Всё, что нужно знать про совкошлак.

Радянське житло - це половина КРЖН.
Ціни данного сегменту перестали падати з середини 2018.

Кому срочно надо продать наследство с деревянными рамами и обосцяным мором не в паре км от Майдана, дабы поскорее увидеть Гоа либо взять кредит на пластмассовую Тойоту 2019г.в., не будет смотреть на индексы, а сделает ХОРОШИЙ торг уместным. Возможно так и была куплена "папяцот" однушка ну БВС.


Ого. Увидел текст от Франта.
У него Половина кржн не падает. Полуподвал у человекамухи не падает. У четвертого разобрали все новострои. У Ейра МОП в космос улетел.
Че ж тогда у домика упало на -14%?
Какой то сюр происходит.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 09 січ, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:05

Місцеве панство не розуміє, чому "вторинка" біля метро коштує "аж" 28 000 - 35 000 дол.
Ось пояснення:

"За даними Фонду, трудова міграція "значно зросла" через розчарування українців економічним становищем.

Як наголошується, економіка України стикається із серйозними проблемами. Зростання її недостатньо, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

За даними МВФ, бізнес-клімат усе ще в незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям, а проблеми в банківській системі, зокрема безнадійні кредити, залишаються невирішеними.

"Важливо, що через розчарування економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють майже 2-3 мільйони українців", - йдеться у звіті.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3105576
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  necovi4 написав:Да, я тоже созреваю на двадцатый.Чем выше тем лучше.


Переваги поверху:
- вигляд;
- менший шум;
- чистіше повітря;
- ... ?
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:22

  vst написав:
  necovi4 написав:
  freeze написав:ветра сильные будут дуть не часто.

Интересно, у меня торцевая квартира, не будет сильно продувать холодом зимой,не смотря на то что юго-западная сторона? Там где стрелка, это улица, с других сторон квартиры
Зображення
Не стоит брать торцевую, панель и так холодная, это будет минусом при перепродаже.


При такой звукоизоляции нужно покупать квартиры с максимальным количеством стен "на улицу", а не на шумных соседей. Лучше зимой переплатить по пару сот гривен в месяц, чем все время слышать, что делает твой сосед.
alkasander
 
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