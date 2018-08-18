Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
в случае самого верхнего этажа, как показал опыт моей соседки в новом доме по парадному: из "плюсов": 1) нет соседей сверху, кроме голубей 2) теплый МОП - тупо по законам физики из "минусов": 1) может протекать крыша на несколько этажей вниз; 2) летом расходы на кондиционирование 3) джекпот - неработающие лифты. Почему-то, в новостроях это часто. Особенно, когда барышня на 9м месяце беременности.
Для себя принял два необходимых и достаточных условия для выбора этажности: 1) не первый/последний - но, желательно, выше 3го. 2) но не выше 7-го - с фактором лифтов сталкиваются в разной мере все. С возрастом воспринимаешь это болезненно, во всех смыслах.. По поводу "чище воздух" - это бабка надвое. Розу ветров и прочие невзгоды никто не отменял. Также никто не запрещает покупать очистители воздуха - как по мне, самый нужный домашний прибор в мегаполисе
Alex_V_K_79 написав:В кэше по небольшой в э прислушаться к Первому и брать подешевле
Во второй секции уже нет той однушки ( В первой секции отказать, ну очень близко к железке. Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации?
Alex_V_K_79 написав:В кэше по небольшой в э прислушаться к Первому и брать подешевле
Во второй секции уже нет той однушки ( В первой секции отказать, ну очень близко к железке. Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации?
в чому проблема? набридло в тещі жити, чи в баби Сраки знімати квартиру?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:А вот идут работы по берегоукреплению, сегодня на моих глазах землю перемещал этот кран, похоже что там формируют пляж]
Гулял сегодня по днепру, лёд ещё слабый, в некоторых местах трещит. Берегоукрепление идёт активными темпами. Думаю Солнечная ривьера занимает выжидательную позицию, а после выборов попытаются договориться. Первые два дома были раскуплены очень бодро, проект уже есть, за вид можно зарядить совсем не по детски. (Его как бы мало, а желающих много). Будем наблюдать, если не налетит стая чёрных лебедей, то за дёшево можно уже и не взять.
necovi4 написав:Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации?
Вы так говорите как будто это бесплатно. В кристере застройка района, а в навигаторе жесточяйший мрачняк в промке. Изначально я думал, что он будет хотя бы на фасаде скляренка, но увы. Единственное светлое пятно в том районе -это красный трамвай, который может домчать вас к оболони, да и тот в выходные не ходит.
Может имеет смысл подсобрать на что то стоящее, рассмотреть какую нибудь рассрочку. Немножко субъективно, но совсем как то выглядит не очень.