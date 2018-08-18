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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3226322732283229>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:29

  V2 написав:
  necovi4 написав:Да, я тоже созреваю на двадцатый.Чем выше тем лучше.


Переваги поверху:
- вигляд;
- менший шум;
- чистіше повітря;
- ... ?

в случае самого верхнего этажа, как показал опыт моей соседки в новом доме по парадному:
из "плюсов":
1) нет соседей сверху, кроме голубей
2) теплый МОП - тупо по законам физики
из "минусов":
1) может протекать крыша на несколько этажей вниз;
2) летом расходы на кондиционирование
3) джекпот - неработающие лифты. Почему-то, в новостроях это часто. Особенно, когда барышня на 9м месяце беременности.

Для себя принял два необходимых и достаточных условия для выбора этажности:
1) не первый/последний - но, желательно, выше 3го.
2) но не выше 7-го - с фактором лифтов сталкиваются в разной мере все. С возрастом воспринимаешь это болезненно, во всех смыслах..
По поводу "чище воздух" - это бабка надвое. Розу ветров и прочие невзгоды никто не отменял. Также никто не запрещает покупать очистители воздуха - как по мне, самый нужный домашний прибор в мегаполисе
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:43

Русановская гавань сегодня.
Никто не работает, все краны стоят застопоренные ))

Зображення

А вот идут работы по берегоукреплению, сегодня на моих глазах землю перемещал этот кран, похоже что там формируют пляж и более пологий спуск к пляжу.

Зображення

Если говорить о месте где идет берегоукрепление, это примерно в 100 метрах от 31-го дома.
Зображення

ЖК Солнечная ривьера , вот с этого ракурса ну прямо аж просятся еще четыре свечки вдоль Днепра :mrgreen:

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:47

  Alex_V_K_79 написав:В кэше по небольшой в э прислушаться к Первому и брать подешевле

Во второй секции уже нет той однушки (
В первой секции отказать, ну очень близко к железке. Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации? :mrgreen:
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Як київський ЖК пройшов шлях від будинків «з рюшечками» до сучасної архітектури. Еволюція проекту

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/09/ya ... a-proektu/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:03

  necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:В кэше по небольшой в э прислушаться к Первому и брать подешевле

Во второй секции уже нет той однушки (
В первой секции отказать, ну очень близко к железке. Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации? :mrgreen:

в чому проблема?
набридло в тещі жити, чи в баби Сраки знімати квартиру?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

скажите, а это правда что в ЖК Заречном нет и не будет горячей воды? только бойлер
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:07

  zzzzzz написав:А вот идут работы по берегоукреплению, сегодня на моих глазах землю перемещал этот кран, похоже что там формируют пляж]

Гулял сегодня по днепру, лёд ещё слабый, в некоторых местах трещит. Берегоукрепление идёт активными темпами. Думаю Солнечная ривьера занимает выжидательную позицию, а после выборов попытаются договориться. Первые два дома были раскуплены очень бодро, проект уже есть, за вид можно зарядить совсем не по детски. (Его как бы мало, а желающих много). Будем наблюдать, если не налетит стая чёрных лебедей, то за дёшево можно уже и не взять.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:20

  necovi4 написав:Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации? :mrgreen:

Вы так говорите как будто это бесплатно. В кристере застройка района, а в навигаторе жесточяйший мрачняк в промке. Изначально я думал, что он будет хотя бы на фасаде скляренка, но увы. Единственное светлое пятно в том районе -это красный трамвай, который может домчать вас к оболони, да и тот в выходные не ходит.

Может имеет смысл подсобрать на что то стоящее, рассмотреть какую нибудь рассрочку. Немножко субъективно, но совсем как то выглядит не очень.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:27

  V2 написав:
  necovi4 написав:Да, я тоже созреваю на двадцатый.Чем выше тем лучше.


Переваги поверху:
- вигляд;
- менший шум;
- чистіше повітря;
- ... ?

-Не работающий лифт
-Перепад давления -плохое самочувствие
-При пожаре вынесут последним
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевские власти анонсировали масштабную реконструкцию Верхнего и Нижнего Валов

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e=facebook
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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