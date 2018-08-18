Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
-Не работающий лифт -Перепад давления -плохое самочувствие -При пожаре вынесут последним
До мінусів - ще й ослаблення різних полів Землі , до яких адаптований організм . Про магнітні вже офіційно говорять - бо можуть поміряти ( вище 8-9 поверху вже проблеми ) ... Інші поля і як впливають - просто немає наукового пояснення ... Але негативно на серцеву і на нирки ...
Frant написав:Місцеве панство не розуміє, чому "вторинка" біля метро коштує "аж" 28 000 - 35 000 дол. Ось пояснення:
"За даними Фонду, трудова міграція "значно зросла" через розчарування українців економічним становищем.
Як наголошується, економіка України стикається із серйозними проблемами. Зростання її недостатньо, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.
За даними МВФ, бізнес-клімат усе ще в незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям, а проблеми в банківській системі, зокрема безнадійні кредити, залишаються невирішеними.
"Важливо, що через розчарування економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють майже 2-3 мільйони українців", - йдеться у звіті.
Alex_V_K_79 написав:В кэше по небольшой в э прислушаться к Первому и брать подешевле
Во второй секции уже нет той однушки ( В первой секции отказать, ну очень близко к железке. Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации?
Думаю так: на перепродажу на Навигаторе заработаете, как и обычно с ДБК, ну может на пару тысяч меньше, чем в Акценте и на Ясинуватской. С арендой, тут хз, мне не нравится.. , но то такое, 300 баксов генерить будет, а 3600 в год и неплохо при вложениях 32К, ну и без фанатизма в ремонт ещё тысячи 4.
сірий написав:-Не работающий лифт -Перепад давления -плохое самочувствие -При пожаре вынесут последним
До мінусів - ще й ослаблення різних полів Землі , до яких адаптований організм . Про магнітні вже офіційно говорять - бо можуть поміряти ( вище 8-9 поверху вже проблеми ) ... Інші поля і як впливають - просто немає наукового пояснення ... Але негативно на серцеву і на нирки ...
zzzzzz написав:А вот идут работы по берегоукреплению, сегодня на моих глазах землю перемещал этот кран, похоже что там формируют пляж]
Гулял сегодня по днепру, лёд ещё слабый, в некоторых местах трещит. Берегоукрепление идёт активными темпами. Думаю Солнечная ривьера занимает выжидательную позицию, а после выборов попытаются договориться. Первые два дома были раскуплены очень бодро, проект уже есть, за вид можно зарядить совсем не по детски. (Его как бы мало, а желающих много). Будем наблюдать, если не налетит стая чёрных лебедей, то за дёшево можно уже и не взять.
Ты намекаешь что еще одну свечку попытаются втюхать ? Если такое случиться, то думаю со старта 40 вломят за вид
-Не работающий лифт -Перепад давления -плохое самочувствие -При пожаре вынесут последним
До мінусів - ще й ослаблення різних полів Землі , до яких адаптований організм . Про магнітні вже офіційно говорять - бо можуть поміряти ( вище 8-9 поверху вже проблеми ) ... Інші поля і як впливають - просто немає наукового пояснення ... Але негативно на серцеву і на нирки ...
шапочка з фольги рятує
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:Місцеве панство не розуміє, чому "вторинка" біля метро коштує "аж" 28 000 - 35 000 дол. Ось пояснення:
"За даними Фонду, трудова міграція "значно зросла" через розчарування українців економічним становищем.
Як наголошується, економіка України стикається із серйозними проблемами. Зростання її недостатньо, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.
За даними МВФ, бізнес-клімат усе ще в незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям, а проблеми в банківській системі, зокрема безнадійні кредити, залишаються невирішеними.
"Важливо, що через розчарування економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють майже 2-3 мільйони українців", - йдеться у звіті.