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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3226322732283229

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:36

  kingkongovets написав:Киевские власти анонсировали масштабную реконструкцию Верхнего и Нижнего Валов

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e=facebook

І велодоріжку з варшавського до центру.
Якщо не на метро то на веліку;-)
17 км чудової траси за 100млн грн.
Нада брать. ДАЙТЕ ДВІ!
Востаннє редагувалось Первый в Сер 09 січ, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:37

  BiBiGo написав:скажите, а это правда что в ЖК Заречном нет и не будет горячей воды? только бойлер

Скоро по всему Киеву о Гар.воде забудут. НУ ХОТЬ НЕМНОГО ДУМАЙТЕ РЕБЯТА, АНАЛИЗИРУЙТЕ. Как дети, честное слово.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:40

  сірий написав:
  V2 написав:
  necovi4 написав:Да, я тоже созреваю на двадцатый.Чем выше тем лучше.


Переваги поверху:
- вигляд;
- менший шум;
- чистіше повітря;
- ... ?

-Не работающий лифт
-Перепад давления -плохое самочувствие
-При пожаре вынесут последним

До мінусів - ще й ослаблення різних полів Землі , до яких адаптований організм .
Про магнітні вже офіційно говорять - бо можуть поміряти ( вище 8-9 поверху вже проблеми ) ... Інші поля і як впливають - просто немає наукового пояснення ... Але негативно на серцеву і на нирки ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:40

  Frant написав:Місцеве панство не розуміє, чому "вторинка" біля метро коштує "аж" 28 000 - 35 000 дол.
Ось пояснення:

"За даними Фонду, трудова міграція "значно зросла" через розчарування українців економічним становищем.

Як наголошується, економіка України стикається із серйозними проблемами. Зростання її недостатньо, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

За даними МВФ, бізнес-клімат усе ще в незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям, а проблеми в банківській системі, зокрема безнадійні кредити, залишаються невирішеними.

"Важливо, що через розчарування економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють майже 2-3 мільйони українців", - йдеться у звіті.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3105576

Я охреневаю с этих фломулировок:
трудова міграція "значно зросла" через розчарування українців економічним становищем
. В 2013-2017 у украинцев было полное очарование економічним становищем, а в 2018м наступило разочарование и народ побежал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:В кэше по небольшой в э прислушаться к Первому и брать подешевле

Во второй секции уже нет той однушки (
В первой секции отказать, ну очень близко к железке. Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации? :mrgreen:
Думаю так: на перепродажу на Навигаторе заработаете, как и обычно с ДБК, ну может на пару тысяч меньше, чем в Акценте и на Ясинуватской. С арендой, тут хз, мне не нравится.. :), но то такое, 300 баксов генерить будет, а 3600 в год и неплохо при вложениях 32К, ну и без фанатизма в ремонт ещё тысячи 4.

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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:46

  Puente написав:
  сірий написав:-Не работающий лифт
-Перепад давления -плохое самочувствие
-При пожаре вынесут последним

До мінусів - ще й ослаблення різних полів Землі , до яких адаптований організм .
Про магнітні вже офіційно говорять - бо можуть поміряти ( вище 8-9 поверху вже проблеми ) ... Інші поля і як впливають - просто немає наукового пояснення ... Але негативно на серцеву і на нирки ...

5-минутка антинауки.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:47

  hume написав:
  zzzzzz написав:А вот идут работы по берегоукреплению, сегодня на моих глазах землю перемещал этот кран, похоже что там формируют пляж]

Гулял сегодня по днепру, лёд ещё слабый, в некоторых местах трещит. Берегоукрепление идёт активными темпами. Думаю Солнечная ривьера занимает выжидательную позицию, а после выборов попытаются договориться. Первые два дома были раскуплены очень бодро, проект уже есть, за вид можно зарядить совсем не по детски. (Его как бы мало, а желающих много). Будем наблюдать, если не налетит стая чёрных лебедей, то за дёшево можно уже и не взять.


Ты намекаешь что еще одну свечку попытаются втюхать ?
Если такое случиться, то думаю со старта 40 вломят за вид

Мне в Гавани летом за 30 предлагали в ЖБК
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:52

  Puente написав:
  сірий написав:
  V2 написав:Переваги поверху:
- вигляд;
- менший шум;
- чистіше повітря;
- ... ?

-Не работающий лифт
-Перепад давления -плохое самочувствие
-При пожаре вынесут последним

До мінусів - ще й ослаблення різних полів Землі , до яких адаптований організм .
Про магнітні вже офіційно говорять - бо можуть поміряти ( вище 8-9 поверху вже проблеми ) ... Інші поля і як впливають - просто немає наукового пояснення ... Але негативно на серцеву і на нирки ...

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:58

  airmax78 написав:
  Frant написав:Місцеве панство не розуміє, чому "вторинка" біля метро коштує "аж" 28 000 - 35 000 дол.
Ось пояснення:

"За даними Фонду, трудова міграція "значно зросла" через розчарування українців економічним становищем.

Як наголошується, економіка України стикається із серйозними проблемами. Зростання її недостатньо, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

За даними МВФ, бізнес-клімат усе ще в незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям, а проблеми в банківській системі, зокрема безнадійні кредити, залишаються невирішеними.

"Важливо, що через розчарування економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють майже 2-3 мільйони українців", - йдеться у звіті.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3105576

Я охреневаю с этих фломулировок:
трудова міграція "значно зросла" через розчарування українців економічним становищем
. В 2013-2017 у украинцев было полное очарование економічним становищем, а в 2018м наступило разочарование и народ побежал.

Охрєнєвати можна від того, що 10-15% населення України працюють за кордоном, щоб відкласти щомісячно 400-700 євро.
Тому що тут - для більшості насселення - це нереально. :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:05

  kingkongovets написав:Киевские власти анонсировали масштабную реконструкцию Верхнего и Нижнего Валов

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... e=facebook

Решили что-то с дочкой на счет Рыбальского?
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