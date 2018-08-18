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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:30
flyman написав: necovi4 написав:
в чому проблема?
набридло в тещі жити, чи в баби Сраки знімати квартиру?
Где проблема? Нет проблем. Выбираем квартиру, пока вариантов нет. Терминатор/Навигатор все гнобят, отговаривают, действительно нужно сделать паузу. А по поводу тёщи не волнуйтесь. Теща это святое, её не трогать. В прошлом году шепнул ей на ушко, что нужно сливаться, и таки послушалась. В Ярославичах продали однуху 43 квадрата за 29 600куе, а завтра поеду в ДБК покупать ей квартиру в Ярославичах2 за 24200, однуха почти 49 квадратов. Лишний пятёрик к пенсии ей не помешает, ну и лишние квадратные метры внучке останутся
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:35
necovi4 написав: Alex_V_K_79 написав:
В кэше по небольшой в э прислушаться к Первому и брать подешевле
Во второй секции уже нет той однушки (
В первой секции отказать, ну очень близко к железке. Будет как в Кристер Граде, потихоньку и в Навигаторе всё раскупят,вот увидите,нет альтернативы,за бюджет 30-35куе с отделкой,сдачей через год,на правом берегу. Вариантов просто нет. То есть, лучше сидеть в кэше, и чего-то ждать? Жесткого падения цен на недвигу?)) Не серьезно как-то)) Можно и с годом ошибиться,а это упущенное время. То есть купив к примеру квартиру за 34куе, на котловане в том же Навигаторе, при девальвации гривны (допустим бакс в начале 20года будет 32-34грн) в любом случае можно попытаться выйти в ноль при перепродаже, за счёт ранних рисков инвестирования.А если оставить все как есть, сидеть в кэше,и бакс будет в пределах 29грн за доллар. Что делать? Ждать очередной девальвации?
Это очень работало до 2018. Сейчас на котлован уже такие цены, не как раньше, поэтому рост в гривне будет, но в долларе может и нет, учитывая выборы и локацию
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Додано: Сер 09 січ, 2019 16:38
hume написав:
Думаю Солнечная ривьера занимает выжидательную позицию, а после выборов попытаются договориться.
це зрада або перемога, якщо домовляться?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:04
zzzzzz написав:
Ты намекаешь что еще одну свечку попытаются втюхать ?
Если такое случиться, то думаю со старта 40 вломят за вид
Мне в Гавани летом за 30 предлагали в ЖБК
Фундамент под эту свечку уже готов, позади свечек и до дороги гуляет ещё часть участка на котором придомовую ну никак не сделают. Продавливать будут однозначно.Если всё таки порешают, то 40 будет однозначно, а вот всё остальное отдадут в хорошие руки по 25))
30 кгрн в полностью видовой жибовской норм, когда нибудь достроят. Дом 22-25 вообще построен на половину. Мне вообщекажется, что стротелтство это не их
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:14
hume написав: zzzzzz написав:
Ты намекаешь что еще одну свечку попытаются втюхать ?
Если такое случиться, то думаю со старта 40 вломят за вид
Мне в Гавани летом за 30 предлагали в ЖБК
Фундамент под эту свечку уже готов, позади свечек и до дороги гуляет ещё часть участка на котором придомовую ну никак не сделают. Продавливать будут однозначно.Если всё таки порешают, то 40 будет однозначно, а вот всё остальное отдадут в хорошие руки по 25))
30 кгрн в полностью видовой жибовской норм, когда нибудь достроят. Дом 22-25 вообще построен на половину. Мне вообщекажется, что стротелтство это не их
Я заметил вы любите красивые виды. Думаете в таком экономе, который на никольский слободке, кроме ср, люди будут сильно переплачивать за вид при переуступке?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:14
удар із Польщі нижче пояса рожевоокулянимhttps://news.finance.ua/ru/news/-/44169 ... nuyu-platu
Минимальная зарплата в Польше для всех работников повысится на 7,1% – до 2250 злотых (16 550 грн). Работник на низкоквалифицированной должности получит “на руки” около 12 020 грн.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:23
Puente написав:flyman
Так ти ж тільки в напівпідвалах живеш - звідки тобі знати ...
Ну і там якраз навпаки - треба щось випромінювати додатково- бо ослаблюється .
А взагалі-то можеш Гуглом пошукати і почитати для загального розвитку .
Для загального розвитку варто було б вчити фізику хоча б на шкільному рівні. Та вмикати логіку: навіть на рівнинах перепади висот сягають сотні метрів, мова вже не йде про гірські регіони, та й на різних широтах ці показники варіюються куди більше, ніж між першим і навіть 50-м поверхами. І жодних наслідків для людського організму то не несе.
Я вже не кажу, що в масштабах планети та мікроскопічна різниця висоти навіть для найвищих у світі хмарочосів - немає жодного значення. Це вам не в космос виходити.
То ж не засмічуйте собі голову антинауковими дурощами від всіляких шарлатанів. Без образ.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38
От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ...
Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками .
Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:38
ще один пинок рожевоокулярникамhttps://news.finance.ua/ru/news/-/44169 ... 20-ekspert
Запуск в Украине с 1 января новой модели розничного рынка электроэнергии на первом этапе не повлияет на суммы в платежках для украинцев. Однако в перспективе экономически обоснованные тарифы на электричество будут на 15-20% выше нынешних.
...
Тариф, установленный для этого вида генерации НКРЭКУ, не соответствует суммарным затратам электростанций. Если смотреть на сумму, которую определила экономически обоснованной НАЭК “Энергоатом”, скорее всего рост будет в пределах 15-20%”, – рассказал он.
“Не следует думать, что введение рынка электроэнергии обязательно тут же означает появление выбора и снижение цен.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:50
Puente написав:
От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ...
Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками .
Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...
Я в школі фізику по Ландсбергу вивчав, якщо то вам про щось каже.
Не люблю повторюватись - але менше читайте безграмотної дурні, особливо про зменшення магнітного поля до 0. Перевірено й задукоментовано тут хіба фантазії всіляких шарлатанів чи писак з жовтої преси, в яких медики заміняють фізиків. Санітари мабуть
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