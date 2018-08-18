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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:53
Kostia написав:
Я заметил вы любите красивые виды. Думаете в таком экономе, который на никольский слободке, кроме ср, люди будут сильно переплачивать за вид при переуступке?
С красивым видом я квартиру могу и себе оставить, если не устроит предложение. Кстати, вы не знаете почему квартиры с видом а) либо выкупаются первыми б) либо продаются последними.
Ковальская в экономе там же валила по 38 кгрн год назад за видовое. Все повозмущались и на сейчас, вроде как, квартир нет. Смысла платить без вида даже 25кгрн не вижу если призрак каховского мордора предлагался до 20кгрн.
И, кстати, если дом совсем не днище, то проще продать с видом, чем с видом в стену, тем более когда вы продаёте не воздух, а товар в который могут прийти покупаны. Ведь можно объяснить за что вы просите их переплатить, чем оправдывать вид соседских трусов.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:56
Faceless написав: Puente написав:
От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ...
Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками .
Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...
Я в школі фізику по Ландсбергу вивчав, якщо то вам про щось каже.
Не люблю повторюватись - але менше читайте безграмотної дурні, особливо про зменшення магнітного поля до 0. Перевірено й задукоментовано тут хіба фантазії всіляких шарлатанів чи писак з жовтої преси, в яких медики заміняють фізиків. Санітари мабуть
цоколь найбільш захищене місце в будівлі!!!!
що по Пуенте, що по Ландсбергу ...
і ліфтонезалежне...
і якщо падає тиск у водогоні, то вода зникає в останню чергу ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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