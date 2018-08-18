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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3229323032313232>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:53

  Kostia написав:Я заметил вы любите красивые виды. Думаете в таком экономе, который на никольский слободке, кроме ср, люди будут сильно переплачивать за вид при переуступке?

С красивым видом я квартиру могу и себе оставить, если не устроит предложение. Кстати, вы не знаете почему квартиры с видом а) либо выкупаются первыми б) либо продаются последними.

Ковальская в экономе там же валила по 38 кгрн год назад за видовое. Все повозмущались и на сейчас, вроде как, квартир нет. Смысла платить без вида даже 25кгрн не вижу если призрак каховского мордора предлагался до 20кгрн.

И, кстати, если дом совсем не днище, то проще продать с видом, чем с видом в стену, тем более когда вы продаёте не воздух, а товар в который могут прийти покупаны. Ведь можно объяснить за что вы просите их переплатить, чем оправдывать вид соседских трусов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:56

  Faceless написав:
  Puente написав:От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ...
Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками .
Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...

Я в школі фізику по Ландсбергу вивчав, якщо то вам про щось каже.
Не люблю повторюватись - але менше читайте безграмотної дурні, особливо про зменшення магнітного поля до 0. Перевірено й задукоментовано тут хіба фантазії всіляких шарлатанів чи писак з жовтої преси, в яких медики заміняють фізиків. Санітари мабуть

цоколь найбільш захищене місце в будівлі!!!!
що по Пуенте, що по Ландсбергу ...
і ліфтонезалежне...
і якщо падає тиск у водогоні, то вода зникає в останню чергу ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:15

  flyman написав:
  Faceless написав:
  Puente написав:От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ...
Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками .
Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...

Я в школі фізику по Ландсбергу вивчав, якщо то вам про щось каже.
Не люблю повторюватись - але менше читайте безграмотної дурні, особливо про зменшення магнітного поля до 0. Перевірено й задукоментовано тут хіба фантазії всіляких шарлатанів чи писак з жовтої преси, в яких медики заміняють фізиків. Санітари мабуть

цоколь найбільш захищене місце в будівлі!!!!
що по Пуенте, що по Ландсбергу ...
і ліфтонезалежне...
і якщо падає тиск у водогоні, то вода зникає в останню чергу ...

Так!
І до центру Землі ближче!

Єдиний маленький недолік: якщо вийде з ладу фек-насос, прийдеться комусь за нуждою в кущі ходити.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ФГВФО знову не зміг продати 113 гектарів землі "імені" Фірташа на Оболоні

8 січня Фонд гарантування провів “голландський” аукціон з продажу земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення площею 113,5 га, які знаходяться в м. Києві на Оболоні (вул.Богатирська/Північна) та належать Родовід Банку.

Стартова ціна на цей актив була встановлена на рівні 3,7 млрд грн. У ході торгів вона знижувалася до 1,85 млрд грн. Проте покупців так і не знайшлося.

https://news.finance.ua/ua/news/-/44177 ... na-oboloni

Ой, а земля на Оболоні подішовці не нужна

але КРЖН буде дорожати

всім благополуччя, а Первому позбавитися нарешті попоболі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:30

  Puente написав:От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ...
Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками .
Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:36

  airmax78 написав:
  Puente написав:От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ...
Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками .
Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...

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Так, варто!
Інакше знову почнуть гуляти по форуму румунські таксисти і грецькі будівельники)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:43

  necovi4 написав:
  vst написав:Не стоит брать торцевую, панель и так холодная, это будет минусом при перепродаже.

Изначально я хотел брать во второй секции 42 квадрата, на двушку дешевле, но ближе к рельсам, теперь даже не знаю, торцевую или эту взять, как на картинке?Зображення


Не тратьте зря деньги на этот голимый комплекс, в нем только одно преимущество, это полуремонт от ДБК, остальное депресивный район, промзоны это навсегда.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:54

  hume написав:
  Kostia написав:Я заметил вы любите красивые виды. Думаете в таком экономе, который на никольский слободке, кроме ср, люди будут сильно переплачивать за вид при переуступке?

С красивым видом я квартиру могу и себе оставить, если не устроит предложение. Кстати, вы не знаете почему квартиры с видом а) либо выкупаются первыми б) либо продаются последними.

Ковальская в экономе там же валила по 38 кгрн год назад за видовое. Все повозмущались и на сейчас, вроде как, квартир нет. Смысла платить без вида даже 25кгрн не вижу если призрак каховского мордора предлагался до 20кгрн.

И, кстати, если дом совсем не днище, то проще продать с видом, чем с видом в стену, тем более когда вы продаёте не воздух, а товар в который могут прийти покупаны. Ведь можно объяснить за что вы просите их переплатить, чем оправдывать вид соседских трусов.


Все зависит от сроков сдачи о от разницы между видом/не видом , я писал на форуме что в том же доме ( ЖИБ дом 30 ) в октябре не видовые по 22 предлагали. Ну как-то большая разница 22 и 30 . Это цены на трешки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:08

Инфляция за 12 месяцев вернулась в однозначное значение - -9,8%
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/01.pdf

Житло,вода,электроэнергия,газ и другие виды топлива - 10,6%
Составные :

Утримання та ремонт житла -10,7%
Водопостачання - 19,9%
Канализация -21,2%
Утримання будынкив та придомовых территорий - 23,7%
Электроенергия - 0%
Газ - 22,9%
Горяча вода,отопление - 5,2%

С 1 января отопления в Киеве +22% ( Киевтеплоэнерго) , на ПОХе всего-лишь +8% ( Евро-реконструкция) . Горячая вода тоже стартует с 1 января.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:18

  zzzzzz написав:в октябре не видовые по 22 предлагали. Ну как-то большая разница 22 и 30 . Это цены на трешки.

Видовых 4 стояка, квартиры около сотки квадратов, а все остальные 100500 млн стояков не видовые. По сути обычные квартиры с видом в трусы, в спальнике, на левом берегу, которые могут быть интересны, разве что, любителям района.

Открыл олх
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/eksklyuz ... n=3&page=1
https://m.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvarti ... -komnat/q-Солнечная-ривьера/?search%5Border%5D=created_at:desc&search%5Bfilter_float_number_of_rooms:to%5D=1&view=gallery
Аху#л, закрыл.
Востаннє редагувалось hume в Сер 09 січ, 2019 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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