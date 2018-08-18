Додано: Сер 09 січ, 2019 17:53

Kostia написав: Я заметил вы любите красивые виды. Думаете в таком экономе, который на никольский слободке, кроме ср, люди будут сильно переплачивать за вид при переуступке? Я заметил вы любите красивые виды. Думаете в таком экономе, который на никольский слободке, кроме ср, люди будут сильно переплачивать за вид при переуступке?

С красивым видом я квартиру могу и себе оставить, если не устроит предложение. Кстати, вы не знаете почему квартиры с видом а) либо выкупаются первыми б) либо продаются последними.Ковальская в экономе там же валила по 38 кгрн год назад за видовое. Все повозмущались и на сейчас, вроде как, квартир нет. Смысла платить без вида даже 25кгрн не вижу если призрак каховского мордора предлагался до 20кгрн.И, кстати, если дом совсем не днище, то проще продать с видом, чем с видом в стену, тем более когда вы продаёте не воздух, а товар в который могут прийти покупаны. Ведь можно объяснить за что вы просите их переплатить, чем оправдывать вид соседских трусов.