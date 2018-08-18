Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Я заметил вы любите красивые виды. Думаете в таком экономе, который на никольский слободке, кроме ср, люди будут сильно переплачивать за вид при переуступке?
С красивым видом я квартиру могу и себе оставить, если не устроит предложение. Кстати, вы не знаете почему квартиры с видом а) либо выкупаются первыми б) либо продаются последними.
Ковальская в экономе там же валила по 38 кгрн год назад за видовое. Все повозмущались и на сейчас, вроде как, квартир нет. Смысла платить без вида даже 25кгрн не вижу если призрак каховского мордора предлагался до 20кгрн.
И, кстати, если дом совсем не днище, то проще продать с видом, чем с видом в стену, тем более когда вы продаёте не воздух, а товар в который могут прийти покупаны. Ведь можно объяснить за что вы просите их переплатить, чем оправдывать вид соседских трусов.
Puente написав:От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ... Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками . Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...
Я в школі фізику по Ландсбергу вивчав, якщо то вам про щось каже. Не люблю повторюватись - але менше читайте безграмотної дурні, особливо про зменшення магнітного поля до 0. Перевірено й задукоментовано тут хіба фантазії всіляких шарлатанів чи писак з жовтої преси, в яких медики заміняють фізиків. Санітари мабуть
цоколь найбільш захищене місце в будівлі!!!! що по Пуенте, що по Ландсбергу ... і ліфтонезалежне... і якщо падає тиск у водогоні, то вода зникає в останню чергу ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Puente написав:От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ... Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками . Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...
Я в школі фізику по Ландсбергу вивчав, якщо то вам про щось каже. Не люблю повторюватись - але менше читайте безграмотної дурні, особливо про зменшення магнітного поля до 0. Перевірено й задукоментовано тут хіба фантазії всіляких шарлатанів чи писак з жовтої преси, в яких медики заміняють фізиків. Санітари мабуть
цоколь найбільш захищене місце в будівлі!!!! що по Пуенте, що по Ландсбергу ... і ліфтонезалежне... і якщо падає тиск у водогоні, то вода зникає в останню чергу ...
Так! І до центру Землі ближче!
Єдиний маленький недолік: якщо вийде з ладу фек-насос, прийдеться комусь за нуждою в кущі ходити.
ФГВФО знову не зміг продати 113 гектарів землі "імені" Фірташа на Оболоні
8 січня Фонд гарантування провів “голландський” аукціон з продажу земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків і об’єктів соціально-культурного призначення площею 113,5 га, які знаходяться в м. Києві на Оболоні (вул.Богатирська/Північна) та належать Родовід Банку.
Стартова ціна на цей актив була встановлена на рівні 3,7 млрд грн. У ході торгів вона знижувалася до 1,85 млрд грн. Проте покупців так і не знайшлося.
всім благополуччя, а Первому позбавитися нарешті попоболі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Puente написав:От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ... Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками . Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...
Puente написав:От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ... Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками . Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...
АСТАНАВИТЕСЬ!
Так, варто! Інакше знову почнуть гуляти по форуму румунські таксисти і грецькі будівельники)))
Kostia написав:Я заметил вы любите красивые виды. Думаете в таком экономе, который на никольский слободке, кроме ср, люди будут сильно переплачивать за вид при переуступке?
С красивым видом я квартиру могу и себе оставить, если не устроит предложение. Кстати, вы не знаете почему квартиры с видом а) либо выкупаются первыми б) либо продаются последними.
Ковальская в экономе там же валила по 38 кгрн год назад за видовое. Все повозмущались и на сейчас, вроде как, квартир нет. Смысла платить без вида даже 25кгрн не вижу если призрак каховского мордора предлагался до 20кгрн.
И, кстати, если дом совсем не днище, то проще продать с видом, чем с видом в стену, тем более когда вы продаёте не воздух, а товар в который могут прийти покупаны. Ведь можно объяснить за что вы просите их переплатить, чем оправдывать вид соседских трусов.
Все зависит от сроков сдачи о от разницы между видом/не видом , я писал на форуме что в том же доме ( ЖИБ дом 30 ) в октябре не видовые по 22 предлагали. Ну как-то большая разница 22 и 30 . Это цены на трешки.
zzzzzz написав:в октябре не видовые по 22 предлагали. Ну как-то большая разница 22 и 30 . Это цены на трешки.
Видовых 4 стояка, квартиры около сотки квадратов, а все остальные 100500 млн стояков не видовые. По сути обычные квартиры с видом в трусы, в спальнике, на левом берегу, которые могут быть интересны, разве что, любителям района.