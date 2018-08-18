Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:в октябре не видовые по 22 предлагали. Ну как-то большая разница 22 и 30 . Это цены на трешки.
Видовых 4 стояка, квартиры около сотки квадратов, а все остальные 100500 млн стояков не видовые. По сути обычные квартиры с видом в трусы в спальнике на левом берегу, которые могут быть интересны, разве что, любителям района.