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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3229323032313232

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:20

  hume написав:
  zzzzzz написав:в октябре не видовые по 22 предлагали. Ну как-то большая разница 22 и 30 . Это цены на трешки.

Видовых 4 стояка, квартиры около сотки квадратов, а все остальные 100500 млн стояков не видовые. По сути обычные квартиры с видом в трусы в спальнике на левом берегу, которые могут быть интересны, разве что, любителям района.

Открыл олх
https://olx.ua/uk/nedvizhimost/kvartiry ... -komnat/q-Солнечная-ривьера/?search%5Border%5D=created_at:desc&search%5Bfilter_float_number_of_rooms:to%5D=1&view=gallery
Аху#л, закрыл.


Ссылка не корректная :?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:23

  zzzzzz написав:Ссылка не корректная :?

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/eksklyuz ... n=3&page=1

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha ... n=2&page=1

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/bez-komi ... n=1&page=1

80 куе на 6 этаже :mrgreen:
Востаннє редагувалось hume в Сер 09 січ, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

народ, а вы в курсе что в ЖК Заричном нет и никогда не будет гарячей воды. Это даже не предусмотрено тех условиями.
вот что значит бизнес класс по БУД-киевгорстроевски
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:26

  X-Fresh написав:народ, а вы в курсе что в ЖК Заричном нет и никогда не будет гарячей воды. Это даже не предусмотрено тех условиями.
вот что значит бизнес класс по БУД-киевгорстроевски

Да всем пох. Заречный - бизнес класс. Как твой цп прям :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:37

  hume написав:80 куе на 6 этаже :mrgreen:

На 7 - 90
на 25 - 103

2к 78м 25эт - 147 куе
1900 куе - кв.м. :mrgreen: Половина вида чуть-чуть в соседний дом)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ekskly ... 62fd81a2d9

Старый рендер
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zzzzzz
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