Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:23
Востаннє редагувалось
hume
в Сер 09 січ, 2019 19:25, всього редагувалось 1 раз.
hume
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:24
народ, а вы в курсе что в ЖК Заричном нет и никогда не будет гарячей воды. Это даже не предусмотрено тех условиями.
вот что значит бизнес класс по БУД-киевгорстроевски
X-Fresh
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:26
X-Fresh написав:
народ, а вы в курсе что в ЖК Заричном нет и никогда не будет гарячей воды. Это даже не предусмотрено тех условиями.
вот что значит бизнес класс по БУД-киевгорстроевски
Да всем пох. Заречный - бизнес класс. Как твой цп прям
hume
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:37
hume написав:
80 куе на 6 этаже
На 7 - 90
на 25 - 103
2к 78м 25эт - 147 куе
1900 куе - кв.м.
Половина вида чуть-чуть в соседний дом)
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/ekskly ... 62fd81a2d9
Старый рендер
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:49
hume написав: zzzzzz написав:
в октябре не видовые по 22 предлагали. Ну как-то большая разница 22 и 30 . Это цены на трешки.
Видовых 4 стояка, квартиры около сотки квадратов, а все остальные 100500 млн стояков не видовые. По сути обычные квартиры с видом в трусы, в спальнике, на левом берегу, которые могут быть интересны, разве что, любителям района.
Открыл олх
https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/eksklyuz ... n=3&page=1 https://m.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvarti ... -komnat/q-
Солнечная-ривьера/?search%5Border%5D=created_at:desc&search%5Bfilter_float_number_of_rooms:to%5D=1&view=gallery
Аху#л, закрыл.
"По 25К за метр" же были совсем недавно, если, конечно, верить человеку "из первых рук". А что означает "сделана доплата за окна"? А на фотке обычные металлопластиковые окна.
airmax78
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:52
Магия Модных Мопов. Но, вообще, там и с 6го этажа вид неплохой.
airmax78
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:03
airmax78 написав:
Магия Модных Мопов. Но, вообще, там и с 6го этажа вид неплохой.
С видом прямо на мост) Там на мостике есть 3 железные плиты от которых шум стоит круглые сутки, это круче даже чем ЖД в том смысле что поток машин идет без остановки а ЖД ездит с интеревалами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:06
airmax78 написав:
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Магия Модных Мопов. Но, вообще, там и с 6го этажа вид неплохой.
Магия "вид" называется, на выставочный центр можно па 25 взять.
hume
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:14
Puente написав:
От якраз вивчіть фізику - повторіть за школу хоча б ...
Як мінімум магнітне поле ослаблюється перекриттями до 8-9 поверху до 0 порівняно з поверхнею землі . Це вже перевірено і задокументовано . Медиками .
Ну про такі речі як геопатогенні зони , сітка хартмана і т.д. говорити не буду - бо мало що досліджено на серйозному рівні ...
Не досліджено, тому що це все фігня для неграмотних
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:15
X-Fresh написав:
народ, а вы в курсе что в ЖК Заричном нет и никогда не будет гарячей воды. Это даже не предусмотрено тех условиями.
вот что значит бизнес класс по БУД-киевгорстроевски
В Республике тоже не будет горячей воды. В комплекте с квартирой идут бойлер и двухзонный счетчик..
Alex3
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