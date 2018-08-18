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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3230323132323233

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1299
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
273
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
90
Раціональне планування та метраж
15%
201
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
244
Якість будівництва
16%
203
Всього голосів : 1299
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:24

Как там в модных мопах?

А как там в модных мопах (лифтах) пол выглядит в грязь / слякоть и такую погоду, как сейчас? Как там часто убирают? Есть у кого фотки?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:27

  hume написав:
  zzzzzz написав:Ссылка не корректная :?

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/eksklyuz ... n=3&page=1

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/prodazha ... n=2&page=1

https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/bez-komi ... n=1&page=1

80 куе на 6 этаже :mrgreen:


Посмотрел фотки, супер! Может и шумно, конечно, но летом вид ое!
Интересно, как у них зимой продажи? Заходишь на просмотр, а там в окне такая погода, как позавчера, туман, ничего не видно, депресняк...
А на фото была такая супер, но летом.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:36

  change_pm написав:А как там в модных мопах (лифтах) пол выглядит в грязь / слякоть и такую погоду, как сейчас? Как там часто убирают? Есть у кого фотки?

убирают раз в час.
ковры меняют раз в день
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:50

  zzzzzz написав:С видом прямо на мост) Там на мостике есть 3 железные плиты от которых шум стоит круглые сутки, это круче даже чем ЖД в том смысле что поток машин идет без остановки а ЖД ездит с интеревалами.

У них своя карма,свой крест.Пускай несут,не мешайте :lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:54

  X-Fresh написав:
  change_pm написав:А как там в модных мопах (лифтах) пол выглядит в грязь / слякоть и такую погоду, как сейчас? Как там часто убирают? Есть у кого фотки?

убирают раз в час.
ковры меняют раз в день


Это ЦП, я так понимаю. А что в других? Особенно, где не такая строгая УК. Например, дома от КГС, от Геоса.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:58

В Одессе уменьшается строительный рынок: ожидается кризис но

Вот нашел инфу по Одессе о кризисе новостроек. Кто может подтвердить?
https://uc.od.ua/news/urbanism/1209438

По Киеву, я пока вижу затягивание строек, но новые стройплощадки появляются, т.е. еще есть есть покупатели.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:01

  change_pm написав:Вот нашел инфу по Одессе о кризисе новостроек. Кто может подтвердить?
https://uc.od.ua/news/urbanism/1209438

По Киеву, я пока вижу затягивание строек, но новые стройплощадки появляются, т.е. еще есть есть покупатели.


До выборов 2,5 месяца , сейчас все встанет на паузу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:04

  change_pm написав:
  X-Fresh написав:
  change_pm написав:А как там в модных мопах (лифтах) пол выглядит в грязь / слякоть и такую погоду, как сейчас? Как там часто убирают? Есть у кого фотки?

убирают раз в час.
ковры меняют раз в день


Это ЦП, я так понимаю. А что в других? Особенно, где не такая строгая УК. Например, дома от КГС, от Геоса.

где там модные МОПы у ксг?
X-Fresh
 
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