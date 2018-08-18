Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Посмотрел фотки, супер! Может и шумно, конечно, но летом вид ое! Интересно, как у них зимой продажи? Заходишь на просмотр, а там в окне такая погода, как позавчера, туман, ничего не видно, депресняк... А на фото была такая супер, но летом.
zzzzzz написав:С видом прямо на мост) Там на мостике есть 3 железные плиты от которых шум стоит круглые сутки, это круче даже чем ЖД в том смысле что поток машин идет без остановки а ЖД ездит с интеревалами.
У них своя карма,свой крест.Пускай несут,не мешайте
По Киеву, я пока вижу затягивание строек, но новые стройплощадки появляются, т.е. еще есть есть покупатели.
В Одессе у местных девелоперов крышу снесло. Строить 24-этажные свечки на известняковых породах (кто был на экскурсии в катакомбах - знает какой это мягкий материал, когда он находится в толще - его легко выпиливали обычными пилами, голыми руками) и делать это с такой варварской плотностью. Должна быть очень грустная развязка у всего этого беспредела.